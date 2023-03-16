【外遊注意】全球9成國家空氣污染超標　研究揭僅剩13片淨土

▲ 全球9成國家空氣污染超標。(AFP圖片)

外遊人士要注意！繼早前泰國爆出嚴重空氣污染問題後，再有研究指出，原來全球約9成國家的空氣污染水平已超出世界衛生組織標準，僅有13個國家達標，港人較熟悉的澳洲、芬蘭、冰島和紐西蘭等國家亦有入圍。

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據《CNN》報導，追蹤全球空氣質量的公司IQAir，近日發表了一份有關全球空氣調查的報告，結果得出大約9成國家，其空氣污染指數平均值超過了世衛（WHO）的空氣質量標準。IQAir分析了131個國家及地區的平均空氣質量，發現只有澳洲、愛沙尼亞、芬蘭、格瑞納達、冰島和紐西蘭等6個國家，和7個位於太平洋和加勒比海等地區的國家，達到了標準水平。

另外7個排行榜尾的國家則分別是乍得、伊拉克、巴基斯坦、巴林、孟加拉國、布基納法索、科威特和印度，以上各國平均空氣污染超過每立方公尺50微克，遠超過標準的每立方公尺5微克。

該研究機構表示，空氣中的細顆粒物或PM2.5，是最小但也是最危險的污染物，人們吸入PM2.5會深入肺組織並進入血液，會造成氣喘、心臟病等健康問題。報導稱，每年全球有數百萬人死於與空污相關健康問題，據聯合國機構表示，2016年約有420萬人死於細顆粒物。

泰國空氣污染嚴重130萬人不適

泰國空氣污染問題嚴重，PM2.5濃度連續多日爆錶。日前泰媒指出，泰國由今年初到3月5日，全國已有130多萬人患上與空氣污染相關的疾病，主要是呼吸道、皮膚和眼疾；單是過去一周，便有近20萬人住院治療，令醫療系統面臨龐大壓力。

公共衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）指出，相較於前2年，今年PM2.5問題較為嚴重，估計是由於近日受到山火及焚燒農田，加上旅遊業復甦所致。

PM2.5對身體影響

呼吸系統科專科醫生梁子超過去接受TOPick訪問時表示，PM2.5是空氣污染物，特別是在較乾燥的天氣，身體水份流失較多，變相令身體防禦力減低，從而刺激黏膜，導致鼻子及喉嚨痕癢、發炎、眼乾。至於會否導致紅眼症等問題，他就指這類疾病多與病毒感染有關，未必直接相關，但由於身體免疫力減弱，會增加細菌感染風險。

然而，對於本身患有心肺或呼吸疾病如哮喘的人，可能會令病情復發，長期攝入細懸浮粒子則增加患肺癌、心臟病以至死亡風險。

根據多項研究顯示，因呼吸系統及心血管疾病入院及過早死亡的人數與懸浮粒子的濃度之間有著重要的關連，而懸浮粒子已被國際癌症研究機構介定為人類致癌物（第1類）。

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責任編輯：羅嘉欣