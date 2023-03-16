【熬夜傷身】27歲兩孩媽長期熬夜玩手機猝死 奶奶：死時眼仍望住手機屏幕

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不少媽媽在深夜時終有metime，但切勿過度玩手機，浙江一名27歲兩孩媽媽，因通宵玩手機，引起過度疲勞，突發心源性疾病猝死，被發現時眼還看著手機，而螢幕則停留在網購頁面。據指該名媽媽經常在照顧完兩個孩子睡覺後，自己約凌晨1、2時躺上床看手機消遣，結果發生悲劇。

影片推介：

綜合内地媒體報道，該名董姓女子育有兩名子女，大女兒6歲，小兒子2歲，其家姑早上去她房間，叫她起床吃早飯，但新抱一動也不動，家姑走近一看，赫然發現新抱就躺在被窩側卧著，眼睛還盯著手機，但身體已僵硬。

據悉，董女每日照顧兩個孩子睡著後，才有時間玩手機，躺在床上網購，看社交媒體訊息，常通宵不睡，久而久之，就養成熬夜的習慣，習慣了晚睡的她經常失眠，不看手機就睡不著，經常玩著玩著，就到了凌晨。

睡眠不足增患心血管疾病風險

香港心臟專科學院院長陳藝賢曾接受TOPick訪問時表示，根據研究，每天睡眠時間少於6小時，則被視為睡眠不足。根據荷蘭2013年一項研究指出，睡眠不足的人士，患心血管疾病的風險增加15%。

陳醫生指出，引發猝死有3大原因：

腦部問題，例如：腦中風、腦出血。

心臟猝死，例如：心律不正、惡性心跳。

肺部大動脈或細血管撕裂，或突然出現血栓情況。

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責任編輯︰王明芳