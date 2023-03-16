【47人初選案】區諾軒指實現「五大訴求」近乎死局　有大學校長倡設獨立調查委員會無果

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民主派初選案16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（16日）踏入第26日審訊。控方證人區諾軒在盤問下供稱，在政治上完全實現「五大訴求」並不現實，政府亦不會接受所有訴求，形容接近一個「死局」。區指其目標是爭取真普選，並提到2019年一群大學校長到禮賓府與特首磋商設立獨立調查委員會，亦無功而返，故他認為「五大訴求」不易實現。

辯方大律師馬維騉繼續代表被告陳志全盤問控方證人區諾軒。馬先問及區如何理解戴耀廷「立會奪半 走向真普選重要一步」一文的目標，問區是否同意文章的主要目標是達致真普選？區表示說法公道。區另同意，爭取普選是五大訴求之一，2019年社運示威者常用「五大訴求 缺一不可」作為口號，並認同即使只有1至2個訴求獲回應，亦不排除社會上有一定程度的人會接受。

區稱，現實政治上要完全實現「五大訴求」並不現實，「我相信政府唔會接受晒全部內容」。法官追問是否現實上不可能達到「五大訴求」，區稱政治需要談判及妥協。

對於「五大訴求 缺一不可」是否有合理機會實現，區稱視乎某人如何看待訴求，對他而言最終目標是要真普選，「民主嘅路始終要一步一步走」。區指在2019至2020年的情景下，如果「政府忽然話聽日有普選，係唔現實嘅」，續指至少程序上有很多關卡要過，亦要顧及社會各界的意見。

法官問及區，「五大訴求」是否很難達成？區直言是一個很難的機會，同意接近一個「死局」。區稱，撇除撤回《逃犯條例》，最易達成的目標是設立獨立調查委員會。惟區憶述，2019年8月時有一群大學校長到禮賓府與特首討論過相關問題，「似乎終歸未能實現」，故他認為「五大訴求」不易實現。

聆訊明（17日）續。

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記者：陳曉欣