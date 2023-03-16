【做業主】食平價菜一日僅用$12不去旅行　24歲研究生慳到盡成功買樓

▲ 內地一名24歲研究生一日僅用$12，慳到盡成功買樓上車。

買樓是不少人的夢想，不過樓價高企，想做業主談何容易，為了上車可以去到幾盡？內地一名研究生雖然仍在讀書，但已成功置業，還未畢業就要供樓。她節衣縮食，一日只花費約10元人民幣（約12港元），一棵菜食足7日，以平價菜肉搞掂三餐，而且不去旅行，慳到盡只為買層樓。

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內地節目《100個中國女孩的家》其中一集，主角是居於瀋陽的24歲「番茄」，現時為大學犯罪心理學研究生。她偶然看到一個免息貸款買房的訊息，於是毫不猶豫支付1萬人民幣（約1.2萬港元）作首期，買下一間約750呎的頂樓住宅單位。

番茄自己設計家居，在約6米高的客廳搭建一個小樓層，小樓層的地板其實是石膏板，由木工師傅從建築材料垃圾場撿來，原本應鋪上磚之類，但她認為「我又不怎麼常來，慳錢」。

節衣縮食 一棵菜食足7日

家中每樣家具物品都是番茄親自挑選的，客廳的桌子、韆鞦架、廚房水管、碗架等都是她自己安裝的，她為了這間房子學組裝。最終單位裝修費約為10萬人民幣（約12萬港元）。

為了供樓她一天只花約10元人民幣（約12港元），「一棵大白菜只需差不多4塊錢，可以吃一周」，她指椰菜也很便宜，如要吸收蛋白質，她會選擇雞蛋、雞胸肉，「雞胸肉這麼一大袋才10塊錢。」

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她過著低物慾的生活，有一次想食炸雞，她說服了自己一星期，跟自己說「我一定要吃這個炸雞嗎？不吃就會死嗎？」。最後一天她還是忍不住，傳短訊給媽媽說想食炸雞，媽媽叫她吃，由她來埋單。

買樓彌補童年缺失

番茄小時候經常搬家，因而渴望有一個穩定的住所，坦言「買房是彌補我童年的情感缺失」。她分享︰

家對我來說，是一個我需要解決的情緒情感問題，只要我解決它了，我就可以再去嘗試做別的事情。

她很久沒去旅行了，平日愛玩滑板、寫書法，過著低物慾生活，但她不覺得苦，表示「我很快樂，有很多樂趣是不花錢也可以得到」。

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責任編輯︰王明芳