【殺害胞弟】雜工疑因電費爭拗36刀插死胞弟　母親指兩兄弟少溝通

▲ 死者妻子卜映華今到高院作供。林育慧攝。

62歲酒樓雜工與同住的60歲胞弟，經常因分擔電費等開支而爭執，雜工涉36刀插死弟，就謀殺罪今（16日）於高院續審。根據被告妻子的書面口供指，兩兄弟曾就照顧父母安排有爭議，死者亦曾提及不滿電費平分支付。母親指兩兄弟少溝通，形容被告脾氣好，死者脾氣較差。

被告卜水強，現年65歲，報稱酒樓雜工。被告否認1項謀殺罪，控罪指，被告於2019年9月25日在香港謀殺卜偉根（60歲）。

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控方今於庭上讀出被告妻子黃偉岸的書面證人口供，黃於2019年3月持雙程證來港，當時家翁已去世，她與被告、家姑及死者同住案發單位。黃指水費、電費及管理費均由被告和死者平分處理，黃稱兩兄弟曾因照顧父母事宜有爭議，惟她不清楚詳情。

黃表示知道兩兄弟曾爭拗3次，她指家翁去世後，被告掉棄家翁物品時，誤將死者妻兒3對共值逾萬元的鞋棄掉，死者遂要求被告賠償，被告則著死者先處理父親遺產事宜再議。

案發前1個月，被告將一半電費費用放在電視櫃上，讓死者取去繳交電費，黃指兩兄弟其少對話。翌日黃發現死者沒有取去現金，黃遂問及原因，死者責罵她「扮唔知」，死者質疑被告與妻子及母親共3人，他只得1個人，為何要付一半費用。被告返家後，兩人為此再爭執，被告質疑一家人，為何須計算母親「人頭」。

至案發日，黃與被告晚膳後回家，黃就停電一事質問死者，被告稱單位屬於母親的，質疑電費須計算母親「人頭」並不合理，並提議報警解決。黃指兩人不斷爭拗，其後發生打鬥。黃指被告事後稱會自首，著她照顧母親，因他知道將會入獄。

兩兄弟母親姚劉敬（現年88歲）的書面口供指，死者妻兒搬往公屋後，死者仍獨居於案發單位，因擔心被奪去房間。母親指被告對她好，經常給她錢買食物，脾氣好。死者則脾氣差，經常獨自在房間，沒有給她錢或帶她看醫生，母親指兩兄弟甚少溝通。

死者妻子卜映華作供指，被告和死者關係「無乜嘢，有事講，無事無嘢講」，她解釋因各人上班時間不同。死者妻子指單位的水費及電費一向以「人頭」計算，並由她親自繳交。案發日，她接獲死者來電，著她有時間便到單位取水電費，她指當時死者語氣平靜，亦聽不到電話傳來吵架聲。

辯方盤問時引述死者妻子證人口供指出，她曾提及兩兄弟近年因金錢問題而增加爭吵，由於兩兄弟之關係，被告拒絕支付伙食費，她亦沒有預備膳食給他。死者妻子同意，並於庭上稱各人有各人生活，「同一齊住啫，唔係同一齊食飯」。

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記者：林育慧