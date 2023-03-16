【瑞士珠寶】茱莉亞羅拔絲笑容冠絕荷里活　冧莊為CHOPARD代言戴54卡鑽飾

▲ 大口姐姐一直以笑為招牌，無懼歲月在臉上添痕跡，一顰一笑依然冠絕荷里活。（圖片：品牌提供）

現年55歲的茱莉亞羅拔絲，相信是荷里活最強女星中，難得一位無懼鏡頭前大笑的影后級人馬。那種對aging gracefully的優雅，一顰一無須擔心皺紋乍現的自信，難怪得到瑞士高級珠寶鐘錶品牌CHOPARD的垂青，由2021年開始擔任全球代言人，今年繼續冧莊，而兩個單位更為「國際幸福日」（3月20日）再次一拍即合，拍攝12部短片組成的宣傳廣告，希望將多啲快樂因子感染更多人！

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而CHOPARD亦全力配合，拍攝當日更將大量鑽飾提供給大口茱任玩任拍，其中最新鮮滾熱辣代言人個張，幾款首飾加埋54卡鑽石飾鑽（高級珠寶系列18K白金鑽石耳環（共28.51卡）、18K白金心形鑽石（5.01卡）戒指、18K白金鑽石（共13.59卡）手鐲同Alpine Eagle系列18K白金鑽石（共7.16卡）腕錶），認真誇張！對於茱莉亞‧羅拔絲分享國際幸福日感覺，佢就話：「對我來說，每一天都是『國際幸福日』！」如果畀筆者可以日日戴住呢批首飾，就梗係日日都幸福日啦！

記者：黃鑑江