【隱瞞貸款】涉隱瞞儲蓄互助社76萬貸款　前警長被控4欺詐罪保釋候訊

▲ 羅藉作欺騙意圖詐騙而誘使儲蓄互助社向該羅批出4筆共約76.3萬元的貸款

50歲前警長涉訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，並虛報每月需償還的貸款金額，藉以詐騙香港警察儲蓄互助社（俗稱遮仔會）向他批出4筆共逾76萬元的貸款。前警長被控4項欺詐罪，案件今（16日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至5月23日再訊，被告准保釋候訊。

被告羅志民（50歲），報稱保安員。控罪指，被告於2017年8月至2020年10月期間，羅藉作欺騙，即向香港警察儲蓄互助社訛稱羅沒有向其他銀行或財務機構申請借貸服務，並意圖詐騙而誘使儲蓄互助社向該羅批出4筆共約76.3萬元的貸款，導致羅得益或儲蓄互助社蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利，

被告今由當值律師代表，申請押後待被告聘請私人律師提供法律意見。被告獲准以2,000元保釋至5月23日再訊，其間不得離港或接觸控方證人。

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記者：陳曉欣