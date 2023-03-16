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【大專院校】東華學院畢業生薪酬疫下再創新高　陳慧慈：目標2025年升格大學

社會 15:38 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

東華學院校長陳慧慈指，維持目標在2025年完成升格私立大學。(梁偉榮攝)

主打醫療護理課程的自資東華學院今日（16日）公布，去年9成畢業生投身醫護界，平均月薪逾3萬元，再創新高。東華學院校長陳慧慈指，該校維持目標在2025年完成升格私立大學，目前尚餘2個學科範圍未取得評審資格，又提及新學年獲政府資助課程學額已超過1,000個，反映政府對院校的信任。

東華學院今日舉行傳媒聚會，陳慧慈分享院校去年10至12月進行問卷調查，結果93%受訪應屆畢業生已獲聘或持續進修，在疫情影響經濟之下，整體畢業生月入中位數33,245元仍按年微升0.5%，創歷年新高。

東華學院畢業生月入中位數疫下仍按年微升。(梁偉榮攝)

2021年上任便帶領東華學院進行升格大學計劃，她分享目前最新進展，已在職業治療學科取得首個學科評審資格（PAA），院校現正致力於其餘兩個範疇取得PAA，目標在2025年升格大學，不論成功升格與否，院校定位仍維持為「醫療護理課程專家」，該校未來亦無意在大灣區開分校，但會繼續積極與大灣區、內地健康醫療專家交流，希望向內地同業分享經驗，進行教育、科研合作，亦希望東華學生有機會到內地實習，亦歡迎內地學生來港交流。

陳慧慈提及，東華學院內地生人數佔5%左右，形容比例不多，現正跟政府商討提升收生上限，由1成增至2成，強調院校並非需要靠內地生源營運，而是希望透過包括內地生在內的不同國家學生，增強本地生的世界觀，令校園更加多元化。

記者：馮琪雅

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