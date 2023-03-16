【車内盜竊】裝修工深夜盜竊貨車内裝修工具　涉東九龍21宗案被捕

▲ 警方東九龍總區重案組高級督察劉啓彥講述案件。王傑偉攝。

警方於前日 (14日) 以盗竊罪拘捕一名44歲男子，涉嫌與本年2至3月於多區發生的21宗車內盜竊案有關，涉及被盜財物總值達高達19.93萬元。相關案件將於明日（17日）在觀塘法院提堂。

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東九龍總區重案組3B隊高級督察劉啓彥指,警方於2至3月接獲多宗車內盜竊案件,賊人會於清晨或凌晨時分,在停車場或路邊隨手以硬物擊破玻璃盜取車內裝修工具,其中發生於東九龍21宗案件,共損失19.93萬元。

東九龍總區重案組聯同東九龍情報組,經深入調查後成功鎖定一名賊人,並於前日(14日)成功拘捕一名44歲本地男子,被捕人報稱裝修工人,行動中檢獲賊人犯案時衣物及手機。稍後將控以相關罪名,並於明日(17日)在觀塘法院提堂。

警方提醒車主,要加強車內保安及選擇有保安員停車場,亦不要將貴重物品留於車內,以免賊人有機可乘。

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記者：王傑偉