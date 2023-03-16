【特首訪京】李家超拜訪外交部　秦剛︰繼續支持、指導香港做好涉港外交工作

▲ 秦剛（右）和李家超（左）就涉港外交工作交換意見。（外交部圖片）

特首李家超繼續北京訪問行程，他今日早上拜訪外交部，與國務委員兼外長秦剛會面。之後又拜訪了教育部。

秦剛和李家超就涉港外交工作交換意見，秦剛表示，外交部始終支持港府依法施政，將以習近平外交思想為指引，繼續支持，指導、協助香港做好涉港外交工作，堅決維護國家主權、安全、發展利益，促進香港長期繁榮穩定。

另外，李家超接受央視訪問時表示，要用好「一國兩制」給香港的獨特優勢，發揮香港的重要角色，為助力國家高質量發展作出更大貢獻。李家超強調，港府將大力推進香港與大灣區不同城市的融合交流，積極參與大灣區建設，上任後已成立「融入國家發展大局督導組」，在不同領域推動融入國家發展的方案，期望團隊用好通關後的便利，多到北京及內地不同地方，了解國家發展大局和方向。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：關景騰