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【特首訪京】李家超拜訪外交部　秦剛︰繼續支持、指導香港做好涉港外交工作

政治 15:44 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

秦剛（右）和李家超（左）就涉港外交工作交換意見。（外交部圖片）

特首李家超繼續北京訪問行程，他今日早上拜訪外交部，與國務委員兼外長秦剛會面。之後又拜訪了教育部。

秦剛和李家超就涉港外交工作交換意見，秦剛表示，外交部始終支持港府依法施政，將以習近平外交思想為指引，繼續支持，指導、協助香港做好涉港外交工作，堅決維護國家主權、安全、發展利益，促進香港長期繁榮穩定。

另外，李家超接受央視訪問時表示，要用好「一國兩制」給香港的獨特優勢，發揮香港的重要角色，為助力國家高質量發展作出更大貢獻。李家超強調，港府將大力推進香港與大灣區不同城市的融合交流，積極參與大灣區建設，上任後已成立「融入國家發展大局督導組」，在不同領域推動融入國家發展的方案，期望團隊用好通關後的便利，多到北京及內地不同地方，了解國家發展大局和方向。

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責任編輯：關景騰

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