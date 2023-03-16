【特首訪京】李家超拜訪外交部、教育部、公安部　秦剛︰繼續支持、指導香港做好涉港外交工作

▲ 特首李家超（左）今日上午在北京與國務委員兼外交部部長秦剛（右）會面。

特首李家超繼續北京訪問行程，他今日早上拜訪外交部，與國務委員兼外長秦剛會面。之後又拜訪了教育部。

秦剛和李家超就涉港外交工作交換意見，秦剛表示，外交部始終支持港府依法施政，將以習近平外交思想為指引，繼續支持，指導、協助香港做好涉港外交工作，堅決維護國家主權、安全、發展利益，促進香港長期繁榮穩定。

其後，李家超與教育部部長懷進鵬會面，就推進香港與內地的教育合作交換意見。懷進鵬表示，教育部願意積極配合和支持香港教育發展，並肯定李家超在去年發表的《施政報告》中提出助教育增能的措施，包括推動STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育、加強職業專才教育和國民教育、推動教師專業發展等。

▲ 特首李家超（左）今日上午在北京與國家教育部部長懷進鵬（右）會面。（政府新聞處圖片）

李家超表示，將繼續配合國家教育及人才發展戰略，貢獻國家高質量發展。他又感謝教育部一直鼎力支持特區政府不斷優化教育工作，包括在香港專上院校招收內地學生和開展內地合作項目，以至為香港教師和學生提供內地培訓及交流考察等工作提供指導及支持，加深香港師生對國家發展的認識，提升國民身分認同等。

李家超下午又拜訪公安部，與國務委員兼公安部部長王小洪會面，就防範及打擊跨境犯罪活動，包括販運毒品、非法槍枝、偷渡、黑社會等，以及加強紀律部隊人員培訓合作等事宜交換意見。

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另外，李家超接受央視訪問時表示，要用好「一國兩制」給香港的獨特優勢，發揮香港的重要角色，為助力國家高質量發展作出更大貢獻。李家超強調，港府將大力推進香港與大灣區不同城市的融合交流，積極參與大灣區建設，上任後已成立「融入國家發展大局督導組」，在不同領域推動融入國家發展的方案，期望團隊用好通關後的便利，多到北京及內地不同地方，了解國家發展大局和方向。

▲ 特首李家超（右三）上午在北京與國家教育部部長懷進鵬（左二）會面。（政府新聞處圖片）

李家超明日將繼續在北京的行程，拜訪不同中央部委和機構，並會與在北京的香港青年交流。

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責任編輯：關景騰