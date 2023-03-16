【金像獎2023】特刊「最佳新演員」候選者造型照曝光　Edan個人獨攬兩個提名

「第四十一屆香港電影金像奬」將於4月16日在香港文化中心舉行，主辦機構「香港電影金像奬協會」為誌盛事而編印紀念特刊，邀得「最佳導演」、「最佳男、女主角」、「最佳男、女配角」、「最佳新演員」及「新晉導演」提名人拍攝造型照。

大會在今天（3月16日）率先發布4位「最佳新演員」提名人呂爵安、柳應廷、周漢寧及林諾的個人造型照，並公布特刊今年特設網上預售，而特刊將於4月初頒獎禮舉行前出版。

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去年香港電影界新星湧現，在多齣叫好叫座港產片中均有卓越表現。人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）在喜劇《闔家辣》及劇情片《過時‧過節》的演出同獲評審肯定，個人獨攬兩個「最佳新演員」提名。

Edan表示，雖然在兩齣電影都是飾演兒子，但兩個角色的性格截然不同。《闔家辣》為其初登大銀幕之作，是在嘗試與摸索下演出；而繼後在《過時‧過節》中飾演與父親鬧翻憤而離家出走的兒子，需要演繹複雜情感，對演戲經驗尚淺的他而言是個大挑戰。

另一合MIRROR成員柳應廷（Jer）繼去年以主唱者身份獲得「最佳原創電影歌曲」提名後，本屆憑藉參演《阿媽有咗第二個》角逐「最佳新演員」獎項。

以音樂發展為事業主軸的他，首次拍攝電影即需要飾演一個認真及自我的高材生，直言與本身的開心、輕鬆性格有很大的分別。

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有別於兩位「鏡仔」對手，周漢寧曾受正式演藝訓練，是學院派出身的演員。他在《燈火闌珊》中飾演製作霓虹光管學徒，欠缺家人關懷，生活窮困並需要寄居於24小時營業的快餐店內。

是次入圍「最佳新演員」，周漢寧特別感謝女主角張艾嘉在演技上的指導及交流，給予他很大的發揮空間。

今年最年輕「最佳新演員」提名人林諾，是「香港電影金像奬」歷史上首位獲提名的南亞裔演員。

他參演《白日青春》時雖然只得10歲，但這位巴基斯坦素人男孩在片中與影帝級人馬黃秋生演對手戲時毫不怯場，演技自然流露，他在去年已憑此片獲得「金馬獎」「最佳新演員」提名。

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