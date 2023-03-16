  • 22°C
香港時間 : 2023316日 (週四) 20:37
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【凍齡靚媽】陳自瑤小背心展好身材　Yoyo保養得宜由細靚到大【多圖】

娛樂 20:02 2023/03/16

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

身為一女之母的陳自瑤（Yoyo），擁有甜美笑容、精緻大眼、驕人的身材，再加上大方「派福利」，故自出道以來一直也是網民的寵兒。

Yoyo最近在IG所發布的一張廣告照，又令網民「錯重點」，事關身穿白色緊身小背心的她，盡現其身型曲線，更似是再度發育、「升Cup」呢！

【有種好男人】 陳自瑤演八婆仔成功搶鏡　41歲靚媽Yoyo分享凍齡心得

    點擊圖片放大
    +29
    +28

陳自瑤騷驕人身材

現年41歲的Yoyo，向來也在大騷上「搏到盡」，以性感晚裝裙示人。

她在最新的一則IG帖文中，身穿白色小背心推介健康產品，並附有大量的文字介紹，不過要數到最「搶鏡」的就是Yoyo玲瓏浮凸的身材，上圍似乎比以往豐滿，難怪有網民留言問她：「第二度發育？」

最新影片推介：林景程專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林景程獲爸爸助圓上車夢　King無以為報：要慢慢還

昔日靚相出土

Yoyo在19年前（即2004年），於青春劇《赤沙印記@四葉草.2》中演葉茵而為觀眾所認識。

而早在她19歲時，就曾經擔任動漫女郎，當時的她以簡單妝容登場，配上一頭長直髮，充滿少女感！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

保養得宜

Yoyo曾指自己的骨架小，故多長一點肉也很易顯得肥胖，睡眠不足時更會出現水腫問題。受先天條件影響下，她就努力補救，靠飲食控制及勤做運動塑身。

陳自瑤更曾分享3個護膚瘦身好方法：

1. 飲食清淡：不喜好吃零食、甜品，也不飲汽水。不過每天都吃一碗飯，因為這樣才夠力氣。

2. 帶氧運動：靠運動增強肌肉及修身形線條，無論多忙每星期都抽兩、三日做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，主要為帶氧運動。如未能出外做運動，也會在家中練瑜伽，以修線條及保持身段柔軟。

3. 護膚保濕：每天都敷面膜，以cream mask為主，面上的細紋及膚色問題便可一一改善。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【靚媽人妻】陳自瑤近年4套戰衣挑戰性感極限　Yoyo出席大騷從不令人失望【多圖】
16:14 2022/11/21
【靚媽人妻】陳自瑤近年4套戰衣挑戰性感極限　Yoyo出席大騷從不令人失望【多圖】
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
15:52 2023/03/06
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】
17:21 2023/03/15
【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】
【吃貨橫掃曼谷】曾傳高海寧被林澄光稱為「速食便當」　再度合作高Ling保持距離【多圖】
16:06 2023/02/23
【吃貨橫掃曼谷】曾傳高海寧被林澄光稱為「速食便當」　再度合作高Ling保持距離【多圖】
【吃貨橫掃曼谷】高海寧「讓賽」仍難掩好身材　一文盡睇TVB咪神性感之路【多圖】
15:52 2023/03/09
【吃貨橫掃曼谷】高海寧「讓賽」仍難掩好身材　一文盡睇TVB咪神性感之路【多圖】
【自然系女子旅行】林襄林映暉浸裸湯　宅男女神︰拍太多寫真不知尺度界線【多圖】
12:50 2023/01/21
【自然系女子旅行】林襄林映暉浸裸湯　宅男女神︰拍太多寫真不知尺度界線【多圖】
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】
16:49 2023/02/02
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】
【自然系女子旅行】張雅涵三點式騷事業線浸溫泉　孖林映暉玩轉著名營區【多圖】
13:25 2023/01/27
【自然系女子旅行】張雅涵三點式騷事業線浸溫泉　孖林映暉玩轉著名營區【多圖】

你可能感興趣

【靚媽人妻】陳自瑤近年4套戰衣挑戰性感極限　Yoyo出席大騷從不令人失望【多圖】
16:14 2022/11/21
【靚媽人妻】陳自瑤近年4套戰衣挑戰性感極限　Yoyo出席大騷從不令人失望【多圖】
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
15:52 2023/03/06
【請1日假去旅行】戴祖儀棄當律師入娛圈 長腿女神派福利俘虜粉絲【多圖】
【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】
17:21 2023/03/15
【請1日假去旅行】何沛珈除罩剝褸大解放　李芷晴被猛男圍：隻手都濕埋【多圖】
陳自瑤 娛樂人物職業 演員 王浩信 凍齡 娛樂行業

最高瀏覽

【恐怖意外】維修員24樓跌士巴拿入升降機槽　14樓同事遭砸頭直插頭骨腦出血
16:14 2023/03/15
【恐怖意外】維修員24樓跌士巴拿入升降機槽　14樓同事遭砸頭直插頭骨腦出血
【天人永隔】老公上班中突接Apple Watch警報　妻兒3人開車撞上水泥車全喪命
今日 10:51
【天人永隔】老公上班中突接Apple Watch警報　妻兒3人開車撞上水泥車全喪命
【令人心痛】父倒車不慎輾死2歲女 緊抱女兒身軀自責痛哭
16:40 2023/03/15
【令人心痛】父倒車不慎輾死2歲女 緊抱女兒身軀自責痛哭