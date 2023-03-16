【凍齡靚媽】陳自瑤小背心展好身材　Yoyo保養得宜由細靚到大【多圖】

身為一女之母的陳自瑤（Yoyo），擁有甜美笑容、精緻大眼、驕人的身材，再加上大方「派福利」，故自出道以來一直也是網民的寵兒。

Yoyo最近在IG所發布的一張廣告照，又令網民「錯重點」，事關身穿白色緊身小背心的她，盡現其身型曲線，更似是再度發育、「升Cup」呢！

【有種好男人】 陳自瑤演八婆仔成功搶鏡 41歲靚媽Yoyo分享凍齡心得

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陳自瑤騷驕人身材

現年41歲的Yoyo，向來也在大騷上「搏到盡」，以性感晚裝裙示人。

她在最新的一則IG帖文中，身穿白色小背心推介健康產品，並附有大量的文字介紹，不過要數到最「搶鏡」的就是Yoyo玲瓏浮凸的身材，上圍似乎比以往豐滿，難怪有網民留言問她：「第二度發育？」

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昔日靚相出土

Yoyo在19年前（即2004年），於青春劇《赤沙印記@四葉草.2》中演葉茵而為觀眾所認識。

而早在她19歲時，就曾經擔任動漫女郎，當時的她以簡單妝容登場，配上一頭長直髮，充滿少女感！

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保養得宜

Yoyo曾指自己的骨架小，故多長一點肉也很易顯得肥胖，睡眠不足時更會出現水腫問題。受先天條件影響下，她就努力補救，靠飲食控制及勤做運動塑身。

陳自瑤更曾分享3個護膚瘦身好方法：

1. 飲食清淡：不喜好吃零食、甜品，也不飲汽水。不過每天都吃一碗飯，因為這樣才夠力氣。

2. 帶氧運動：靠運動增強肌肉及修身形線條，無論多忙每星期都抽兩、三日做運動，當中包括跑步、瑜伽、打泰拳、TRX，主要為帶氧運動。如未能出外做運動，也會在家中練瑜伽，以修線條及保持身段柔軟。

3. 護膚保濕：每天都敷面膜，以cream mask為主，面上的細紋及膚色問題便可一一改善。

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