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【環保時尚】Furla首推可生物降解皮革手袋　6種顏色選擇媲美傳統皮革

休閒消費 18:13 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

Furla 2023春夏系列手袋。（$3,390/圖片品牌提供）

時裝是環保課題裏最大的敵人，因為無論是高級時裝品牌，還是市場金字塔裏最下層的量產型品牌，它們每年都會生產過量的服裝和配飾，直接消耗地球資源，同時更因為生產過程會產生污水（例如為皮革染色），是導至污染水源的罪魁禍首。

因此，近年不少品牌都開始研發和生產不構成地球污染的手袋，例如去年Stella McCartney和Hermes相繼推出以菌類纖維生產外表與皮革分別不大的手袋，今年加入陣營有售價比以上兩個品牌更低的手袋品牌Furla。

今次Furla推出的可生物降解皮革手袋，是品牌找來Cyclica的合作成果（Cyclica是創造環保物料的公司，推出自己的品牌Oleum），Furla將產品款式鎖定於Unica手袋。生產上，則應用了Oleum可降解皮革，這一種環保皮革來自可追蹤的歐洲農場，它使用石油生產的廢水進行植物鞣製。

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與此同時，皮革上色的有機顏料成分源於玉米、螺旋藻和蕨類等，加上蜂蠟或用於表面處理的特定鹽類等天然元素，因此，製作出來的Unica手袋與傳統皮革製造的手袋幾乎沒有太大分別，可說是為環保課題向前邁出一大步，亦同時給其他時裝品牌一個借鏡，原來環保和時裝是沒有抵觸的。

產品查詢：2344 3902

記者：何偉雄

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