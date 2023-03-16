【網絡欺凌】青協調查發現逾五成受訪青年曾遇網絡欺凌　下周將舉辦特展加強情緒支援教育

▲ 香港青年協會今（16日）公布數據指受訪青年中逾五成青年曾遇網絡欺凌

隨著網絡應用成為日常生活的重要部分，網絡環境日趨複雜。香港青年協會「uTouch網上青年外展服務」今天（16日）公布「青少年網絡欺凌及同理心狀況」調查結果。逾半數受訪者曾遇網絡欺凌。uTouch將下周在中環街市舉辦「網絡欺凌特展」，冀提升青年和公眾對網絡欺凌的認知，了解其影響及應對方法。

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上述調查於今年2月期間，在網上成功訪問了3,488名12至24歲青年。調查發現，逾五成（53.4%）青年曾遇網絡欺凌；一成八（18.1%）自稱曾成為被攻擊的對象。

在遇上網絡欺凌，受訪青年多採取旁觀者的角色，包括「留意事態發展但不作行動」（29.5%）及「不予理會」（22.1%）；只有兩成三（23.5%）會「向網站管理員檢舉以阻止發布或散播」，及「關心及陪伴受害人」（9.2%）。

受訪青年人普遍應對欺凌的認識不多，即使希望幫助受害人，亦不知從何入手。近半數（49.6%）受訪青年在目睹事件發生後沒有做出行動的原因為「不知道如何幫助受欺凌者」。也有受訪者表示「擔心自己的處理會令欺凌情況惡化」（35.7%）及「覺得自己不懂得處理網絡欺凌」（35.2%）。

當遇上網絡欺凌時，最多受訪青年出現的感受是同情（38.4%），其次是傷心／難過（38％）、不忿（35.5%）及無助（31.4%）。此次問卷揭露受訪青年的同理心情況僅為一般水平。

香港青年協會督導主任張淑鳳表示，要有效遏止網絡欺凌，旁觀者往往扮演重要角色，從調查所見，雖然大部分受訪青年在目睹網絡欺凌時沒有作出行動，但並非「無感覺」，主要是缺乏應對技巧，以致未有伸出援手。

為增加青年和公眾了解網絡欺凌的影響及應對方法，uTouch將於本月25及26日於中環街市舉辦「網絡欺凌特展」，透過多種形式，讓大眾了解受欺凌者的感受、情緒，以及事件對他們的影響；並提供一系列網絡欺凌情景的應對及情緒支援方法，讓大眾可以適時及有技巧地伸出援手。

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責任編輯：解青羽