【怪誕要求】招聘條件要「食素」　公司：保證是氣質命好的同行者

▲ 深圳有公司要求應徵者「必需食素」而引起熱議。

有些公司因著其獨特的文化，招聘要求變得五花八門，令求職者難以適應。內地最近有一家公司貼出招聘廣告，其中有項要求應徵者「必需食素」而引起大眾嘩然，有網友更譏笑「寺廟招聘涉嫌違法？」

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綜合內地媒體報導，這間公司位於深圳，該職位的基本工作是市場開發、客戶維護及合作項目對接。另外，廣告內更列有9點「素養要求」，都是些看似平常的條件，例如熱愛中國文化、使命感強等等。但是，第六項卻出現了令人摸不著頭的要求，

公司全員素食，保證都是氣質命好的同行者。

原來該公司旗下經營的都是素食產業鏈的，事後該公司的負責人回覆媒體時更坦言，

公司就是幹素食行業的，各種素食餐廳、素食館，總不能招一個抽煙喝酒吃肉蹦迪（去夜店）的來吧？

不過有網友不接受解釋，對此奇怪要求仍有質疑，該負責人立場堅持地表示「吃素」是該公司的一個門檻和壁壘，並補充道，

我們不是招普通的員工，主要是招合夥人，都是幹素食行業的，不能接受的話，愛來不來。

事後，深圳市南山區人社局工作人員表示，需要有員工或求職者舉報，然後才能由相關部門判決這個要求是否合理；有律師透露這個要求有可能涉嫌違法，該公司有可能要承擔被起訴的風險。

大部分的網友都認為該公司的要求苛刻，「這公司發展跟吃素有關係嗎？素菜企業吃肉就發展不起來了？」﹑「都看清楚了，吃肉的人是沒有福氣的，還不罵等啥呢」；不過也有少數網友認為這是該公司的自由，「企業用什麼樣的人才自己做不了主？」；也有網友錯重點地表示吃素不健康，「不懂就問，長期吃素導致的營養失衡骨質疏鬆抵抗力下降之類的，該公司有營養補貼或者專門的營養師嗎？不能只要求吧！一直只吃素對身體不健康。」

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責任編輯︰陳珈希