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【兩性關係】男子捐腎給結婚6年愛妻　檢測驚揭兩人是兄妹崩潰：已生2孩

親子 16:32 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

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外國一名男子和妻子結婚6年，妻子近日需進行腎臟移植手術，他想捐腎給對方，遂做了檢測，意外發現2人竟有血緣關係，深愛的妻子有可能是他的妹妹，讓他崩潰無法接受。

影片推介：

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綜合外媒報道，該名男網友在論壇Reddit發文，稱自己從小被人領養，一直不知道自己身世，8年前，他結識現時的妻子並結婚，婚後還誕下2名孩子，但妻子產後健康突出現問題，需進行換腎。

該名男網民表示，他和妻子的家屬均都有接受檢測，但未找到符合的匹配捐贈者，自己檢測後數日被通知，他和妻子的匹配率「異常地高」。

醫生向他解釋，「通常父母和孩子的匹配率約50%，兄弟姊妹則是0至100%，夫妻間匹配率這麼高十分罕見」。測試結果讓他崩潰，遂向網友尋求意見，「我們居然有血緣關係，我現在完全不知道該怎麼辦，她是我的妻子，也是孩子的母親」。

事件引起網民熱議，網友們紛紛安慰他，「孩子都生了，如果都很健康的話，就繼續當夫妻好好養育他們吧」、「雖然這種情況很特殊，但你們兩個人都沒有錯」

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責任編輯︰王明芳

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