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劉雅麗自資六位數幫媽媽開騷　忙於兼顧製作致身型消瘦

娛樂 16:37 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

劉雅麗媽媽開騷圓夢。

劉雅麗（Alice）自資同媽媽包曉華舉行的《我和媽媽有個約會》安哥音樂會，疫情後終於可在下星期三（3月22日）在文化中心舉行。今次Alice再度全資6位數字做老細，兼一腳踼做監製，笑言是「雜務總監」，乜都關事。

雖然出錢又出力，比演舞台劇更辛苦，但為讓媽媽在舞台上可過足歌癮，仍覺辛苦是值得，今次更邀請到黑妹李麗霞及舒雅頌任嘉賓。 

黑妺任嘉賓。

音樂會舉行在即，眾人開始忙於綵排，第一天綵排已發生了下午茶萬歲角力賽。事緣Alice 認為自己算是老闆，難得請來黑妹姐和雅頌姐姐幫手任嘉賓，下午茶錢一定是她付。

誰知黑妹姐說難得大家可一聚，在舞台上唱歌，玩成晚過足歌癮，下午茶應該她付，結果最後黑妹姐嬴出，搶到萬歲。

母女檔。

不過完騷後，Alice 笑說點都會再約出來大吃一餐，因今次音樂會太多繁瑣事務，又不想媽媽擔心，所有事情都一人獨自解決，所以不是太想食，以致消廋不少，歌衫要一再修改，笑言比做運動减肥更有效。

Alice 更透露今次除了演唱中外金曲外，更邀請了一位香港舞蹈團的中國舞蹈家陳榮客串表演水袖舞，配合她們歌聲，一定更令觀眾視覺聽覺更有驚喜。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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