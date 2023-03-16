【失業率】本港失業率回落至3.3%　連跌10個月

根據政府統計處今日（16日）發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由2022年11月至2023年1月的3.4%下跌至2022年12月至2023年2月的3.3%。就業不足率亦由1.4%下跌1.3%。

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與2022年11月至2023年1月比較，在2022年12月至2023年2月期間，許多主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中零售業、運輸業，以及藝術、娛樂及康樂活動業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於樓房裝飾、修葺及保養業和保險業。



總就業人數由3,662,200人，下跌至3,650,200人，減少約12,000人。同期的總勞動人口亦由3,780,600人下跌至3,766,000人，減少約14,600人。失業人數（不經季節性調整）由118,400人下跌至115,700人，減少約2,700人。同期的就業不足人數亦由52,100人下跌至47,900人，減少約4,200人。



勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「失業及就業不足情況繼續改善。2022年12月至2023年2月經季節性調整的失業率較2022年11月至2023年1月下跌0.1個百分點至3.3%，就業不足率亦下跌0.1個百分點至1.3%。失業人數減少2,700人至115,700人，就業不足人數減少4,200人至47,900人。」



按行業分析，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率在2022年12月至2023年2月較上一個3個月期間下跌0.2個百分點至4.3%。其中，零售業的失業率下跌0.3個百分點至3.9%，餐飲服務活動業的失業率微跌0.1個百分點至4.8%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是運輸業和藝術、娛樂及康樂活動業。展望未來，孫玉菡說：「隨着經濟活動繼續復常及訪港旅遊業反彈，勞工市場情況在短期內應會進一步改善。」

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記者：黃穎津