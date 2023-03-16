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【法律界訪京】大律師公會事隔五年下月訪京　律師會月底訪京

政治 16:40 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

大律師公會過往每年都會訪京，對上一次訪問北京已是2017年。（資料圖片）

大律師公會主席杜淦堃表示，將於下月11至15日，率團領訪北京，會拜訪港澳辦、全國人大法工委、最高人民法院和大學等，是大律師公會5年來，首次正式訪京。律師會理事會亦會於3月27日至31日訪京。

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【TOPick診症室】轉季鼻敏感發作　醫生拆解迷思教3招有效舒緩

杜淦堃接受接受報章專訪表示，於4月11至15日，率領約20名公會成員訪北京，將會拜訪港澳辦、全國人大法工委、最高人民法院和大學等，屆時會向中央反映對公會會員對《港區國安法》、《基本法》23條立法的意見，亦會表達西方國家制裁風險，為本港法律專業人士帶來的挑戰。他又透露，部分公會成員本月起，恢復在北京大學授課，講授有關普通法制度的課程。

夏寶龍獨立的執業大律師是本港普通法制度的重要組成部分，沒有理由改變

杜淦堃指，在北京召開兩會前，港澳辦主任夏寶龍上月曾邀請他在深圳見面，他向對方反映，有部分年輕大律師擔心本港的獨立律師制度會否消失。他引述夏寶龍強調，獨立的執業大律師是本港普通法制度的重要組成部分，沒有理由要改變有關制度。

大律師公會過往每年都會訪京，對上一次訪京已是2017年，由時任主席林定國帶隊，公會其後換屆，先後由戴啟思及夏博義出任主席，都未曾訪京。

律師會3月27日至31日期間訪京

另外，香港律師會會長陳澤銘宣布，將帶領律師會理事會全體成員於3月27日至31日期間訪京，將於下周公布詳情。

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責任編輯：區綽彥

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