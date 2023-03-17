【打吡大賽】練馬師蘇偉賢冀周日揚威打吡　專人照顧「新力高升」助全力發揮

▲ 練馬師蘇偉賢表示，除派專人照顧愛駒，平日亦會擁抱、輕拍牠表達愛意。（林宇翔攝）

「夢想真係可以實現。」打吡賽練馬師蘇偉賢與愛駒「新力高升」都曾面對低谷，但始終未曾放棄。相隔8年，蘇偉賢再偕「新力高升」踏上打吡賽場，競逐這份所有練馬師、騎師和馬主都夢寐以求的榮耀。香港打吡大賽將於下周日（19日）於沙田馬場舉行，獎金高達2,400萬元。

今年54歲的蘇偉賢於1996年從加拿大回流返港，翌年加入馬會當策騎員，至2013年成為22位香港練馬師之一，在10年練馬師生涯中合共贏得逾330場賽事。然而，看似光鮮的履歷背後，往往浸染着不為人知的汗水與辛酸。蘇偉賢生於賽馬世家，故自小已立志成為騎師，惟馬會招收騎師對身高、體重均有嚴格要求，蘇偉賢因體重不符，只能被迫放棄報考。

1996年加國回流 追逐馬場夢

直至1990年間，蘇偉賢隨家人移民加拿大，才剛成年的他缺乏經驗難入行賽馬業，但仍堅持每日到訪馬房尋找機會，終獲一名練馬師介紹至活拜馬場。直至1996年時，蘇偉賢在照顧馬匹時不慎被馬壓倒，才因韌帶受傷回港休養。他雖遠赴加拿大多年，但內心對於入職馬會的嚮往依然未有減退，終下定決心報考策騎員，並在翌年成功加入馬會，並於2013年成功獲發練馬師牌照 。

香港打吡大賽至今已有150年歷史，只限4歲馬參加，馬匹一生只能參加一次，故每個練馬師心中都有一個「打吡夢」。「新力高升」是由蘇偉賢從逾百匹馬中親自選中的良駒，惟被寄予厚望的牠竟在出場首戰便告失利，更將騎師兩度拋下馬背「大熱倒灶」。

蘇偉賢稱︰「第一次係幾失望，有諗過係咪我睇錯呢？」不過新力高升很快便展現出其「百裏挑一」的實力，其後9次出賽5戰奪魁，成功從逾百匹4歲馬脫穎而出，成為入圍打吡大賽的14匹良駒之一。

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擁抱表達愛意 「馬會感受到」

「其實馬都好敏感，會感應到緊張嘅情緒。」蘇偉賢指現時已指派專人照顧新力高升，平日亦會擁抱、輕拍牠表達愛意，他表示︰「馬都會感受到你錫佢，就會喺場賽事發揮晒所有能力。」

打吡大賽將於下周日舉行，如新力高升勝出，亦將會是賽馬職業化以來，第二次由全華人組合贏得這項殊榮。新力高升在抽籤中抽中第9檔，蘇偉賢形容檔位「不過不失」，主要對手也是附近檔位。他笑指︰「就好似大家入得劍橋考試都唔會差，主要都係睇臨場發揮。」

年約400新馬登場 冀再相中名駒

每一年都會有約400隻新馬進入市場，但「伯樂」如何才能挑選出真正的千里馬？練馬師蘇偉賢拆解「揀馬」秘笈，望可發崛更多如「新力高升」般的新星，馳騁世界賽場為港爭光。

蘇偉賢稱，馬會挑選小馬駒標準相當嚴格，會從其骨骼、肌肉、健康狀況、腳型、性格、血統等各方面進行篩選，例如有馬匹肌肉爆發力較強，便會較為適合香港的短途賽事。他續指，因應香港馬場面積與外國相比較為狹窄，故練馬師亦要注意挑選情緒較為穩定的馬匹。

「練馬師與馬，就好似教練與運動員嘅關係。做練馬師最重要係有恒心、有熱誠、有目標。」蘇偉賢馬房現有55匹馬，全由他負責訓練，並從各方面照顧牠們的起居飲食，每日凌晨3時便要開始晨操。他認為馬會已為練馬師提供絕佳環境，不同崗位亦有清晰分工，讓他們可專心操練馬匹，毋須像外國般「一腳踢」。

「練馬師成就係想贏多啲馬。」蘇偉賢表示︰「希望以後都可以搵到新力高升咁嘅好馬，上世界級賽場，為港爭光。」

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記者：黃穎津