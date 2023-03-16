【靈異事件】「女乘客」請空姐送熱茶俾老公　人夫瞓醒驚爆︰我老婆在貨艙

▲ 前空姐分享飛機上的靈異事件，內有洋蔥。

靈異事件背後藏有窩心感人的故事？外國女網紅珊卓拉（Sandra Kwon）是前空姐，她在社交平台分享當空姐的所見所聞，其中有一個關於一對夫妻故事被廣傳。貼心的人妻要求空姐為熟睡老公預留一杯特製熱茶，殊不知睡醒的人夫接過熱茶之後，跟空姐說老婆現時在貨艙中，即代表他帶同老婆的屍體回家，空姐難以置信之前見到「女乘客」，被嚇壞了。

綜合外媒報道，網紅KOL珊卓拉（Sandra Kwon）是前阿聯酋航空的空中服務員，身為前空姐的她，經常在各大社交平台分享過往工作的所見所聞，她1人扮演不同角色去拍成短片，將情節呈現出來，其中有一段影片至今都被廣傳，在Tiktok及YouTube等平台的觀看次數很多。

有關的影片是靈異故事，Sandra表示並非她的親身經歷，而是機組人員培訓師的故事，由於該故事令她印象深刻，決定拍攝影片和大家分享。

最新影片︰

「女乘客」請空姐送熱茶俾老公

在一趟長途機上，有名男乘客看起來非常疲累，熟睡不醒，而他身旁的女士雖然一直清醒，但都未用餐，空姐決定上前關心，問該女乘客有何需要。在影片中，該女乘客很客氣和有禮表示不餓不用飲食，只是有點冷想要毛毯，同時表示在旁的丈夫忙了一星期很累睡著，不想吵醒他。看女士的反應，讓空姐感受到這對夫妻很甜蜜。

空姐送上毛毯予女乘客，順道問要否來一杯熱茶，她婉拒了，但表示想空姐幫忙，等丈夫醒來之後，替他送上一杯綠茶，並需要特別調製加糖和牛奶，空姐答允她的要求。

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離世老婆在貨艙

當男乘客醒來之後，空姐即時送上特別調製的綠茶，說是他的老婆吩咐的，男士很驚訝地問空姐「你是什​​麼意思提起我的妻子」，並解釋「我老婆上星期過身了，我乘搭這班航機是為了帶她回家，我老婆現正在貨艙裏」。

空姐被男乘客語出驚人嚇壞，不太相信，不斷強調剛剛他身邊真的坐著一名女乘客。人夫看了看杯中加了牛奶和糖的綠茶後，帶點安慰及感動地說，

我相信妳說的話，這杯綠茶是我平日喝的口味，我想，她只是很擔心我而已。

有關影片在TikTok累計超過一千萬次觀看次數，YouTube至今有逾229萬觀看次數。有網民表示事件恐怖靈異，另一方面有不少網民表示很感人，去世的妻子對丈夫放心不下，彼此很愛對方。

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責任編輯︰王明芳