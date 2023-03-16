【隱形戰隊】羅孝勇演冷血殺手贏好評　讀脊醫為太太王丹妮按摩舒解疲勞

▲ 羅孝勇於TVB劇《隱形戰隊》演冷血殺手陳環獲讚。

TVB劇《隱形戰隊》昨晚（3月15日）的劇情圍繞「黑心殺人換心」案件，冷血殺手陳環（羅孝勇飾）受周昌盛（杜燕歌飾）所託向已傷重的林偉樑（林景程飾）下毒手，並於電梯內跟Ocean（馬國明飾）和Madam Q（唐詩詠飾）有連場打鬥戲，看得觀眾十分肉緊。

為求有真實感，羅孝勇搏盡拍打戲，在未有加保護墊的情況下硬頂，他認為只要觀眾喜歡這場戲便值得。

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羅孝勇贏盡好評

羅孝勇昨晚的演出贏盡好評，尤其𨋢內槍戰一幕，更是製作與其他演員同獲讚賞。

劇情講述Ocean與Madam Q在醫院追趕殺手陳環，二人追進𨋢內後先與陳環來個眼神對峙，之後陳環一手掀起被單、一手掹槍射向Ocean，Ocean則身手敏捷地還拖，結果兩位男角同時獲讚有型有款。

網民表示：「個殺手勁好打，應該畀多啲機會羅孝勇」、「羅孝勇的確唔錯」、「羅孝勇其實幾靚仔」、「羅孝勇好抽得」、「馬明好少可咁好身手」。

這次羅孝勇繼《法證先鋒V》的「暖男」黑幫大佬後，演繹型格冷血殺手再獲好評，所有動作場面都表現得很好。

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羅孝勇盡力做好

監製文偉鴻亦大讚：「從未見過咁有型嘅羅孝勇。」

對於獲監製的讚賞，羅孝勇受訪時謙稱：「我十分多謝Jazz監製同拍攝團隊對我嘅幫忙同照顧，亦都好多謝武師同我一齊分析動作上點樣可以配合鏡頭打得更好睇。

今次好難得，因為終於可以拍到自己好鍾意嘅動作戲，我亦都覺得係緣份，因為咁啱我參加完《明星運動會前哨戰：Fight 盡》拳擊賽攞咗冠軍，當時為咗個比賽我都操練咗好一段時間，所以無論體格定精神上都比較ready去拍打戲。」

談到大獲好評的𨋢內槍戰，羅孝勇謂：「其實呢場戲有個難處，因為我件護士衫係短袖，手臂唔可以加保護墊，真係所有打鬥場面都要硬頂，但為求有真實感，我都豁出去希望盡力做好，最後喺唔係好多Take之下順利完成。不過返到屋企兩隻手臂其實瘀晒，依家睇返原來大家咁鍾意呢場戲，咩都值得啦。」

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自學考入名校

畢業於西澳大學（University of Western Australia，簡稱UWA）經濟系的羅孝勇未有在完成學業後從事與學科相關的工作，反而於2010年回港參加《超級巨聲2》。

他去年決定重拾書包，到澳洲再讀大學，更挑戰醫科，目標是在之後能成為脊醫。

羅孝勇之前曾於IG上載一張獲Murdoch University取錄的截圖，並透露自己是自學一年才考入該大學，他當時勉勵自己：

正式開學喇！ 定立了新目標，五年後要成為脊醫！

上年努力自學爭取到呢個機會再次重新讀大學，我覺得人生當中都會有不同機會去學習同進步，抱住呢個信念， 只要肯努力，永遠唔會太遲！

▲ （IG圖片）

視繼女如己出

在感情方面，羅孝勇與王丹妮（Louise）於2015年於派對中認識，當時二人很快便墮入愛河。雖然王丹妮跟前度育有一名女兒Affa，但羅孝勇未有介意，更早已視對方為結婚對象。

他又曾表示不介意做繼父，而對方女兒早已稱呼他為「爸爸」。他近年更頻頻於個人IG分享「父女」溫馨合照，並不時帶王丹妮的Affa去踩車及嘆美食。

在去年12月，王丹妮為黎明個唱任嘉賓，已修讀一年脊醫學士課程的羅孝勇返港捧太太場，更趁機會用已學的知識為工作太太做治療舒解疲勞。

Louise當時甜蜜說：「我着得高踭鞋耐，企得攰，佢幫我鬆筋骨，真係好有幫助。」羅孝勇說：「我還有4年學，不過希望盡量幫老婆。」實在是位暖男丈夫。

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