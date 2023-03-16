【腎衰竭】吃太甜反更易導致洗腎　醫揭每日喝1飲料8年後恐腎衰竭

▲ 吃太甜反更易導致洗腎，醫生揭每日喝1飲料，8年後恐腎衰竭。

洗腎近年呈年輕化趨勢，而洗腎過去被認為一定是飲食過鹹所致。不過台灣腎臟科醫生洪永祥表示，吃太甜比吃太鹹更容易導致洗腎，且若一周喝飲料超過7次，則可能8年後就會出現腎衰竭。

糖尿病、高血壓、腎臟發炎是導致洗腎的三大原因，而近半的洗腎患者是因糖尿病而導致腎功能損壞。洪永祥醫生於Facebook專頁分享，其實高油鹽糖都是非常危險的傷腎食物，吃太鹹導致高血壓是造成洗腎的常見原因，但如今吃太甜比吃太鹹更易洗腎，台灣46%的洗腎患者是因糖尿病及其產生的倂發症導致腎臟功能損傷，從而需要洗腎。

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洗腎患者逐漸年輕化

洪醫生表示，「糖尿病真的越來越年輕化了」，喝飲料已是生活常態，但這也代表台灣年輕人需為健康付出相當大的代價。根據台灣2013-2016年「國民營養健康狀況變遷調查」，有高達83.6％的19－44歲成人、93.9％的中學生及88.9％的高中學生每週至少喝1次含糖飲料。而2019年公佈的「台灣第2型糖尿病年鑑」中，就提到在20歲以下的罹病比例大幅增加，已經從2008年的9.65％增加到13.94％，幾乎成長了快一倍。

含糖飲料的頻率與時間跟慢性腎衰竭呈正相關

他又指出，喝飲料10年，痛風、糖尿病、腎臟透析的比例就會大大增加。國內的學者大部分是建議一周不要超過3杯飲料，若超過這個數目在年輕的時候可能只會覺得自己水腫或胖胖的，但過了30歲腎功能就會比一般人要衰退得快，40歲就可能成為了洗腎患者的候選人。

洪醫生解釋，當時沒有慢性病及腎臟病、平均年齡54歲、喜愛喝含糖飲料的中年人，經過8年有6％產生腎衰竭，腎衰竭機率比一般同齡高出61％。因此綜合國內外研究他得出結論，含糖飲料的頻率與時間跟慢性腎衰竭絕對是正相關，若喝飲料一周超過3次，將來就有傷腎的風險，若一周超過7次將來極度高風險，即年輕人可能經過10年，中老年人可能經過8年就出現腎衰竭。

選擇減脂又低熱量的飲料

對此，洪醫生建議，可選擇減脂又低熱量的飲料，比如可優先選擇低脂鮮奶、無糖豆漿、無糖茶、氣泡水、低卡能量飲、黑咖啡、無糖杏仁飲這幾種飲品，在熱量計算上則是每100ml<60卡的較為適合，總攝取量200大卡左右為佳。其次則是看重「營養素比例」，含有蛋白質及膳食纖維的為佳，尤其有膳食纖維可以延緩血糖上升、調整生理機能。

另外飲料若要加奶可選擇低脂鮮奶或堅果奶、杏仁奶、豆漿；要添加口感豐富的添加料可考慮比較低熱量的蜂蜜、仙草、愛玉、奇亞籽、寒天晶球，儘量避免高熱量的珍珠、粉圓、芋圓、地瓜圓等。最後他還強調，為了腎臟的健康，希望大家最好從小養成喝白開水的習慣。

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責任編輯：羅嘉欣