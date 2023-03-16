【機票優惠】新加坡航空快閃優惠來回$1280起　經金怡假期預訂再送超市禮券

▲ 新加坡航空推出二人同行快閃優惠。（法新社）

港人外遊氣氛熱烈，被評為2022年全球最佳的航空公司之一的新加坡航空剛推出限時優惠，抵過飛台灣。由即日起至3月17日，香港往返新加玻、峇里島及吉隆坡來回連稅低至$1,280起，已包25公斤托運行李。而成功經金怡假期預訂機票，每位客人更可額外獲贈$100超市禮券。

一家大細想快閃環球影城、歎盡新加坡美食，或去峇里島享受陽光與海灘都得。以下航點優惠已包含稅項，並需至少二人全程同行，優惠期至3月17日，名額有限，額滿即止。

香港往返新加坡 每位$1,280起 香港往返峇里島 每位$1,280起 香港往返吉隆坡 每位$1,280起

* 從香港出發至新加坡、吉隆坡、峇里島及檳城日期：

2023年4月12日至7月4日、8月21日至9月21日、10月3日至12月14日、2024年1月2日至20日

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另外歐洲、澳洲、東南亞、馬爾代夫等長線航點都有優惠：

香港往返新加坡及東南亞 每位$1,630起 香港往返澳洲及歐洲 每位$4,210起 香港往返倫敦 每位$5,150起 香港往返馬爾代夫 每位$5,650起

由即日起經金怡假期預訂機票，每位客人更可額外獲贈$100超市禮券，名額有限，額滿即止。

金怡假期

地址：金鐘道95號統一中心一樓商場1002A-C室

機票部電話查詢：2804 1199

Whatsapp查詢：2804 1188

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責任編輯︰林綺玲