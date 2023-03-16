【機票優惠】新加坡航空快閃優惠來回$1280起 經金怡假期預訂再送超市禮券
港人外遊氣氛熱烈，被評為2022年全球最佳的航空公司之一的新加坡航空剛推出限時優惠，抵過飛台灣。由即日起至3月17日，香港往返新加玻、峇里島及吉隆坡來回連稅低至$1,280起，已包25公斤托運行李。而成功經金怡假期預訂機票，每位客人更可額外獲贈$100超市禮券。
一家大細想快閃環球影城、歎盡新加坡美食，或去峇里島享受陽光與海灘都得。以下航點優惠已包含稅項，並需至少二人全程同行，優惠期至3月17日，名額有限，額滿即止。
|香港往返新加坡
|每位$1,280起
|香港往返峇里島
|每位$1,280起
|香港往返吉隆坡
|每位$1,280起
* 從香港出發至新加坡、吉隆坡、峇里島及檳城日期：
2023年4月12日至7月4日、8月21日至9月21日、10月3日至12月14日、2024年1月2日至20日
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另外歐洲、澳洲、東南亞、馬爾代夫等長線航點都有優惠：
|香港往返新加坡及東南亞
|每位$1,630起
|香港往返澳洲及歐洲
|每位$4,210起
|香港往返倫敦
|每位$5,150起
|香港往返馬爾代夫
|每位$5,650起
由即日起經金怡假期預訂機票，每位客人更可額外獲贈$100超市禮券，名額有限，額滿即止。
金怡假期
地址：金鐘道95號統一中心一樓商場1002A-C室
機票部電話查詢：2804 1199
Whatsapp查詢：2804 1188
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責任編輯︰林綺玲