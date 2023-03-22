【小學試題】英文名師試題教室　「Elaboration( 闡述 )」速成班教學影片及工作紙答案

TOPick邀請名師設計的練習題，助家長和孩子在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，並可熟習考試題型，提升應試技巧及速度，測考自然更得心應手。

由風穎教育舉辦第六屆全港中文寫作比賽及第五屆全港英文寫作比賽現正接受遞交作品。小學P3至中學F3的學生均能參加。

各組別獎項包括冠軍、亞軍、季軍及優異獎5名。特設最踴躍參與學校獎，最多學生參與的學校將獲頒發獎座。所有得獎者及學校均獲邀出席頒獎典禮。

中文寫作比賽章程: https://drive.google.com/file/d/1MZ002QXhxiTgmTH1Q7TkSY4lbA7k6V1S/view?fbclid=IwAR3HzJUODLKlYaq4-X66M0wIb8j1Jx5HwdHH-NGuxqphhvzjFwH0hfZ_-RE

英文寫作比賽: https://drive.google.com/file/d/1K6ZYXrVx_irxumPy014S_yYHUAXOSB5N/view?fbclid=IwAR0QhLwMNCgtdtJJY0tVkIUCjmxMf0yUJbIbv1R3oSRTk_quH8ZlzirHoPU

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