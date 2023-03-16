【機構改革】黨中央组建港澳工作辦公室　保留國務院港澳辦牌子

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《黨和國家機構改革方案》出爐，提及將组建中央港澳工作辦公室。

辦公室承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管制權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責，辦公室在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳辦牌子，但不再保留單設的國務院港澳事務辦公室。

劉兆佳：有利中央對港行使全面管制權

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，這個辦公室的在黨中央的地位，比之前的中共中央港澳工作協調小組和中共中央港澳工作領導小組為高。有利於日後中央對香港全面管治權的行使、全面和準確在香港貫徹 「一國兩制」、制定和落實中央對香港的各項政策、措施和行動、提升香港特區的治理能力和水平、加快香港融入國家發展大局等。

劉兆佳續指，隨著國家的不斷發展，香港問題已經不單純是一個「國家統一」的問題，更是一個關係到建設中國特色社會主義、完成「第二個百年奮鬥目標」、建設社會主義現代化强國、實現中華民族偉大復興、維護國家安全和推進台灣回歸祖國等重大事業的重大課題。

他認為，中央加强對香港事務的關注和領導，有利於傾全國之力維護和推進香港的繁榮穩定發展、保證香港的發展與國家的發展相互配合和促進、確保香港不會成爲國家安全的「軟叻」，也有利於確保香港的發展戰略能夠與國家的發展戰略「無縫」對接，讓香港得以更好的發揮「國家所需、香港所長」的作用。

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記者：林曉君