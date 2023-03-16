林峯與司棋姐「母子」重逢　拍攝硬照做「表情四連拍」：很久沒做這些得意表情

▲ 林峯拍廣告與李司棋隔空合作。

林峯隔空與「荷媽」司棋姐母子重逢！林峯早前加入新冠肺炎抗體組合藥物品牌大使行列，為廣告拍攝造型照，一同推廣針對低免疫力人士之新冠肺炎抗體組合藥物。

李司棋是品牌第一位大使，林峯笑言，廠商找他加入大使行列，正好讓他們母子團聚，同時也加深品牌保護自己及家人的形象，確實是非常聰明的選擇。

推廣抗體組合藥物



新冠肺炎抗體組合藥物為預防性單株抗體，為目前對多種病毒株具預防作用之抗體組合之一，可用於暴露前預防，提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險；此藥亦可用於感染後的治療之用。



「我自己經常要到不同地方工作、拍攝，也會跟不同人見面，再加上家中有大有小，自己也想小心一點。我知道，疫情雖然稍遏，但仍然有不少人感染，所以也想做足保護。」林峯希望是次參與推廣新冠肺炎抗體組合藥物，可以讓市民在疫苗外，有其他更好預防新冠肺炎的選擇。

林峯「表情四連拍」

「提起預防新冠，大家一定要想到打疫苗，早前他從醫生口中得悉有抗體組合，即患者毋須透過接種疫苗，去刺激免疫系統，產生抗體，而是直接將抗體打進體內，因此起效快速，成效特別高，對身體較差的人士尤其有用。」林峯說。



廣告拍攝已於早前完成，攝影師要求林峯在拍攝「型仔」硬照之餘，也提出做「表情四連拍」，連他自己也笑言，很久沒有被要求做這些得意表情，有點生疏。據悉，廣告將於戶外及網上平台推出。

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