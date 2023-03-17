【文青旅行】旅遊杜拜必訪500億元打造世博城　瀑布水舞間如流動水墨畫震撼感觀

▲ 杜拜世博城佔地高達 438 公頃，投資達 66 億美元（約514億港元），值得細味參觀。

疫情的來襲，讓我們在被禁飛的那兩年多時間，錯過了許多世界各地的世紀大事，如東京奧運又或杜拜世界博覽會（Expo 2020 Dubai）。即使兩者都延期一年舉行，但望電視屏幕止渴與親臨現場實景觀賞是兩碼子的事。前者已曲終人散，而後者本著可持續發展（Sustainability）理念，其不同場館成為可一也可再細味的旅遊景點了，尤其在會場建造超現實人工瀑布，令人拜服！

由2013年11月27日在巴黎獲得主辦權，杜拜是世界博覽會首個來自中東國家的主辦城市。杜拜以「連結人類心靈創造未來」為主題，展現了與人類和地球息息相關的3大課題——未來性、流動性和可持續發展性。原定於2020年10月20日至2021年4月舉行，因新冠肺炎爆發，延至2021年才舉行，據知開幕前後已吸引了超過 350 萬名全球遊客慕名而來呢。雖然世博已結束，但仍簇新的多個會場展館仍值得細味！

▲ 由西班牙建築師 Santiago Calatrava 設計的阿聯酋杜拜展館（United Arab Emirates Pavilion），外形設計如像一隻正在翱翔的獵鷹。（圖片：黃鑑江攝）

瀑布水舞間

杜拜世博佔地高達 438 公頃，投資達 66 億美元（約514億港元），其中最令筆者歎為觀止的，非的人工瀑布莫屬。它在Al Wasl 廣場中心附近，聳立4個大型石牆連觀景台，繞成一個瀑布水舞廣場。由美國音樂噴泉設計公司WET Design（前迪士尼工程師Mark Fuller創辦）所設計，以153 條舞動的水波，跟隨音樂節奏，水以波浪形式以從石牆頂部傾瀉下來，並以不同嶄新方式突破我們對瀑布和噴泉想像，如把瀑布變化一幅沙畫，又或一幅會動的水墨畫。

靜坐其中觀賞數十種不同形式的浪濤設計，更有一種療癒的效果，非常奇妙！大會更專誠邀請了著名電視影集《Game of Thrones（權力遊戲》的配樂家Ramin Djawadi創作音樂，由倫敦交響樂團演奏，真的要親身感受，才感到蔚為奇觀，難怪成為杜拜世博的必定打卡地標之一。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

可持續發展的會場

除了超現實的瀑布場景，杜拜世界博覽會主要主題展館均被全部保留下來，還有 Alif 流動性展館和 Terra 可持續發展館，都已經轉變為互動教育基地，而機遇館（Opportunity Pavilion）現在則化身為2020杜拜世博會博物館（Expo 2020 Dubai Museum）。

而遊覽不同展館時，會感到大會杜拜世界博覽會貫徹並實踐3大主題的心思，如在Alif流動性展館，它帶領遊客開展一段穿越過去與未來的時光之行，從阿拉伯文明巨人致敬到甚富挑戰和開拓意味的阿聯酋火星任務，都會感到科技流動，知識在人類進步歷史中所擔當的重要角色。

▲ Terra 可持續發展館場1外有19座有18米高的「太陽花」般的超巨型裝置， 是由英國Nicholas Grimshaw建築師設計，內置多達4,912塊太陽能板，更會隨日光方向移動，為館內設施提供電力。（圖片：黃鑑江攝）

又好像在Terra可持續發展館，旨在實踐和示範，如何節約能源和水的淨零排放，展館設計其中包括一個120米寬的天篷和18棵如太陽花的能源樹，而館內則設置了多種不同探索之旅，讓遊客從日新月異的科技幫助下、炫目又繽紛的畫面和極度認真的製作中，明白我們每一個選擇，都對人類和地球未來有著息息相關的重要影響呢！

Expo City Dubai 杜拜世界博覽會

時間：10am-6pm

地址：Expo 2020 Dubai, Expo Road, Dubai South, Jebel Ali, Dubai

查詢：expo2020dubai.com

門票︰120阿聯酋迪拉姆（約$256港元）、12歲以下（免費）

▲ 放在如可持續發展會場中的，有由英國藝術家Mat Collshaw設計的Equinox的燈光裝置，外形如一朵百合花，花瓣會按時轉動打開。（圖片：黃鑑江攝）

抵住型格酒店 Rove City Walk

在杜拜世博會場中有一家商務型的酒店Rove Expo 2020，隸屬伊瑪爾酒店集團，而他們最近亦在杜拜City Walk開設新酒店，房價相宜，對象以年輕人為主，雖然酒店外貌平實，但每間房的布局非常有心思，設計風格是帶點funky味的音樂主題。

酒店所有客房均配備書桌和平面電視，附私人衛浴，設有淋浴設施，並備有吹風機。住宿單位配備空調和衣櫃。更提供適合全家同樂的設施包括連通家庭房、遊戲區（內含大型機台、遊戲主機和桌上足球／桌球台）及大型室外游泳池、 The Daily 餐廳、免費自助停車場、自助洗衣店。酒店其他娛樂措施有景觀泳池、健身中心、酒吧和設餐廳。而附近地點多不勝數，可口可樂體育館（Coca Cola Arena）不過是200 米外，而杜拜購物中心、哈里發塔（Burj Khalifa）和杜拜噴泉 3 公里，距離杜拜噴泉 4.2 公里。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Rove City Walk

地址：Al Wasl and Al Safa road-junction-Sheikh Zayed rd, Al Wasl, Dubai

房價：每晚由約54美元（約421港元）起

旅遊 Info

簽證：持香港特區護照及BNO均可以免簽證逗留阿聯酋30日

機票：可乘坐阿聯酋航空前往杜拜，直航票價連稅由6,818港元起

匯率：每1阿聯酋迪拉姆約兌2.1港元

鳴謝：杜拜旅遊局

記者：黃鑑江