【童樂居案】涉拋起男童致頭撞牆　前女職員囚3個月官斥推卸責任

▲ 被告陳靄盈。（資料圖片）

「童樂居」虐兒案至今已有34名前職員被起訴，23歲前女職員涉襲擊2歲男童，拋起男童致頭部撞牆，今（16日）於九龍城裁判法院被裁定虐兒罪成，判監3個月。裁判官判刑時指，被告意圖推卸責任，更稱男童當時在鬧情緒，誣蔑男童有機會傷害其他幼童，看不到被告有任何悔意，即時監禁是唯一判刑選擇。

被告陳靄盈（24歲），被控於2021年12月2日在旺角香港保護兒童會內，身為負有管養責任的人，而故意襲擊或忽略1名16歲以下的兒童。

裁判官裁決時指，對被告將2歲男童X粗魯地放在地上的說法並不理解，認為這是被告為了脫罪而杜撰的藉口，屬掩耳盜鈴，又指被告當時未有顧及X和其他孩童的安全。被告聲稱要X離開患病孩童，卻反覆將X扔在地上，多次使X頭部着地，明顯是為了減輕罪責的解說。

裁判官續指，被告當時曾四度拉扯X的手腳，以致X倒地等，惟X當時行動自如，若被告希望X返回軟墊，只需輕推或抱起X便可，裁定被告罪成。

代表律師求情時指，被告於2019年6月取得相關資格，曾於幼稚園擔任實習生，其間未獲投訴，又指被告沒有質疑控方證據，是次事件亦非最嚴重的襲擊。

裁判官判刑時指，即使沒有醫療報告顯示X的傷勢，但本案案情嚴重，被告不止1次對X施襲，更使X頭部撞向牆。被告受委派照顧兒童，其行為明顯是濫用公眾的信任。

裁判官指，案發時X只有2歲，不懂表達自己，被告作為有經驗及曾受教育的幼兒工作員，卻缺乏耐性照顧X，兼以錯誤方式對X施襲，被告更明知X案發前1晚發燒。被告意圖推卸責任，更稱X當時在鬧情緒，誣蔑X有機會傷害其他幼童，看不到被告有任何悔意，即時監禁是唯一判刑選擇，判監3個月。

案情指，被告自2019 年10月14日起於童樂居擔任幼兒工作員，案發時將軟墊外的X抱起及拋在地上，在回頭望X後拉X手臂，以致他頭部着地。被告不久後再將X翻轉，最後更拋起X，令其頭部撞向牆邊。

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記者：梁錦麟