【矜貴餐宴】著名淮揚食府「十里洋場」推「十里珍饈百味宴」　食材珍貴新鮮大廚盡顯功架

▲ 著名淮揚食府「十里洋場」推「十里珍饈百味宴」。

位於銅鑼灣利園的十里洋場，是著名的淮揚食府。餐廳最近推出了「十里珍饈百味宴」，當中選用花膠、鮑魚、魚翅、和牛等矜貴食材，選材新鮮，加上大廚烹調的功力，嚐後確實令人難忘。

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盛宴以淮揚四小品作為開端，四款小菜也輕盈清新。無鍚煙燻䱽魚，入口脆香，味道酸甜；酸辣福花，外形雖然雪白，但味道卻是微辣帶酸，令人十分開胃，帶給食客驚喜；花雕醉花螺肥美嫩滑，花雕酒去腥提鮮，酒香宜人；最後配上菜脯花生豆干火雞腎，鹹香惹味。

第二道菜是火瞳雞燉翅，十分矜貴有水準的一個湯。留保適當的雞油，令整個湯的香味濃郁，也鎖住湯的熱度。此外，大廚精心挑選金華火腿中的「火瞳」配搭魚翅燉煮6小時，迫出所有材料的鮮味，所以整個湯也甜到不得了。

緊接著上枱的是滬式醬油大虎蝦，蝦肉爽嫩彈牙，大廚以秘製滬式醬油爆炒大虎蝦，鮮甜入味。而且虎蝦的份量十足，蝦頭的膏汁豐腴，吃完一整個大滿足。

及後呈上黃魚茸脆皮花膠，自家製彈牙蝦膠釀入花膠後以大火炸至酥脆，再淋上黃魚茸作點睛之筆；此外還有紫蘇鮑魚炒鴿脯，爽口彈牙的鮑魚配上鮮嫩多汁的鴿脯和紫蘇，香氣濃郁。

主食方面有牛肝菌和牛炒飯，和牛配上菌味香濃的牛肝菌製成炒飯，飯夠乾身有鑊氣，儘管已經很飽肚但仍忍不住清掉一整碗。

最後以燕液楊枝甘露作收結，整個口感綿滑，芒果肉帶甜。此外，更看到份量不少的燕窩在當中，相信是女士們特別喜愛的一環。

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責任編輯︰岑小燕