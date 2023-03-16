【西九文藝】M+戲院春季電影放映　俄國紀錄片《豬嘜農莊》探討人與自然【內附連結】

▲ 域陀高薩哥夫斯基 《豬嘜農莊》，2020 年 ，相片由 Cinephil 提供。

三月份，香港大型藝術盛事浪接浪回歸，下周除了有第八屆 Art Central外，還有香港巴塞爾藝術展（Art Basel）2023，相信不少文藝愛好者已經急不及待，準備進場欣賞，大飽眼福，滿足精神食糧。到四月份文化藝術活動當然也不會停，M+戲院準備了一系列春季節目：

1.「放眼世界，立足本土：生態電影選」，以電影探討人與自然的關係何去何從。觀眾將透過《人類世：誰主地球》（2018）探索工業發展及過度消費對世界的影響，並從紀錄片短片精選合輯「農與地、漁民與大海」中了解香港生態的轉變。節目亦透過《海中獸》（2012）及《豬嘜農莊》（2020）等作品，帶領觀眾以宏觀角度想像自然世界。節目將於 4 月推出。

2.「暴走之年：日本盛世泡沫」，集合與日本八、九十年代緊密相連的電影，聚焦為日本「失落的十年」埋下伏筆的繁榮年代。

。除了《哥斯拉完結篇之世紀必殺陣》（1995）之外，本節目的其他亮點還包括《三島由紀夫：人間四幕》（1985）、《電柱小僧的冒險》（1987），以及《八萬伏特神龍》（2001）。節目設有映後談，以不同策展觀點剖析視覺文化，並進一步介紹這個對於日本乃至整個世界皆影響深遠的時代背景。節目將於 5 月中推出。

▲ 保羅舒里達 《三島由紀夫：人間四幕》，1985 年，相片由 Fortissimo Films 提供。

3.「今日影院」系列，與電影發行商合作，放映香港商業戲院院線未曾上映的藝術電影佳作，包括由榮獲奧斯卡提名的編劇兼導演莎拉寳莉執導之《沒有聲音的女人們》（2022）。該電影的演員陣容鼎盛，其中包括朗妮瑪娜、嘉莉兒佛伊以及謝茜畢克萊。節目於4月起放映。

4.特別放映：《工作與時日》，在2020 年柏林國際影展「邂逅」單元榮獲最佳影片，是一部時長8小時的劇情片。該片於日本京都府的一條小山村中取景，拍攝歷時十四個月，描繪了一個家庭的生活和工作，並呈現了他們所在地的迷人寫照，引發觀眾思考季節、家庭，以及人生和時光流逝的議題。該片將於 4 月及 6 月上映，M+戲院將於一天内放映全片，並設有三次中場休息。

5.「殘像．留影」系列，放映出自齋藤大地之手的三套短片合輯「視覺呼吸法：齋藤大地映像集」。齋藤大地曾於 2016 年憑著《回歸的記憶痕跡》（2015）勇奪鹿特丹國際影展金虎短片獎，其執導之《土也王求》（2021）更是不容錯過之作，以安第斯山脈廣闊的山景，為觀眾帶來一場有如催眠般的感官冥想，思考屬於「我們」的地球。本系列另一套重點作品為已故著名冰島作曲家約翰約翰森於離世後發表的遺作《最後和最先的人》（2020），由英國女演員蒂達史雲頓旁述，為人類失敗的烏托邦理想獻上一曲難忘的輓歌。節目將於 4 月推出。

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6.「鮮眼界」系列，適合一家大小、青少年和童心未泯的人，一睹動畫和流動影像世界的迷人風光，此系列着重想像力豐富的故事、手工製作的影像、變化多端的配樂和創意旅程，本季將放映兩部長篇動畫，分別是《洋洋大觀》（2009）和《銀河鐵道之夜》（1985）。節目將於 4 月推出

7.「銀幕相遇」系列，邀得國際知名香港藝術家兼動畫師黃炳，放映其最新作品，並介紹由他挑選、出自其他藝術家及電影製作人之手的心水作品。此節目將於 2023 年 5 月 7 日放映一場，黃炳將出席映後談環節。

▲ 黃炳 《唔好意思遲咗覆》截圖，2021 年 圖片由藝術家提供 鳴謝香港馬凌畫廊及紐約、洛杉磯 Tanya Bonakdar Gallery。

8.M+與香港國際電影節聯合呈獻：M+戲院將舉辦蔡明亮大師班，於 M+大台階放映蔡明亮去年受法國龐比度中心委約創作的作品《身在何處》（2022），邀請觀眾與蔡明亮和他的愛將李康生見面，交流電影感想，並分享蔡明亮其他近期作品。此外，本節目亦將放映由羅拉柏翠絲執導、勇奪2022年威尼斯國際電影節最佳影片金獅獎的作品《所有的美麗與血淚》（2022），並設有映後談，討論藝術與政治間錯綜複雜的關係。兩個節目將於 2023 年 4 月 5 日（星期三）舉行。

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編輯：葉翠華

