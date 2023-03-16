【醫療交流】盧寵茂第二日訪京　兩日先後到訪器官移植基金會及衞健委

▲ 盧寵茂連續第二日訪京到訪內地不同醫療服務單位。(政府新聞處提供)

醫務衞生局局長盧寵茂今日（16日）率領代表團繼續在北京的訪問行程，分別拜訪國家衞生健康委員會（衞健委）及國家中醫藥管理局。



盧寵茂與衞健委副主任曹雪濤會面期間，介紹去年公布的基層醫療健康藍圖，是為強化香港的基層醫療健康系統制定一系列發展方向及策略。他亦談及去年施政報告中提到香港特別行政區政府會繼續提升公營醫院服務、加強醫護人手供應、進一步推動中醫藥發展和促進香港與粵港澳大灣區其他城巿的醫療合作等。

盧寵茂表示，香港去年經歷第五波新冠疫情期間，衞健委各領導非常關心香港的情況，不但短時間內協調保障香港的醫療物資供應、送贈抗疫中成藥等，更安排多位專家親赴香港助力特區政府深入研判疫情發展，為抗擊疫情提供寶貴意見。

盧寵茂亦另與國家中醫藥管理局黨組書記、副局長余艷紅和副局長黄璐琦會面。其間，他向二人介紹了特區政府正積極推展中醫醫院及政府中藥檢測中心兩項旗艦機構的建設工作，以期在2025年起分階段啓用。

盧寵茂昨日(16日)傍晚到訪中國器官移植發展基金會（基金會），與基金會顧問委員會主席、中國人體器官捐獻與移植委員會主任委員黃潔夫教授會面。他指，醫衞局冀與內地探討建立恆常器官移植協作機制，從而達致最大限度善用所捐贈器官拯救生命。

▲ 盧寵茂連續第二日訪京到訪內地不同醫療服務單位。(政府新聞處提供)

▲ 盧寵茂連續第二日訪京到訪內地不同醫療服務單位。(政府新聞處提供)

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責任編輯：陳展棋