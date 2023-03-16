郭富城現身芝加哥亞洲躍動電影展　獲頒卓越電影成就獎：多謝鼓勵

▲ 郭富城獲芝加哥亞洲躍動電影展頒「卓越電影成就獎」。

已舉辦了16屆的芝加哥亞洲躍動電影展（Asian Pop-Up Cinema）每年均頒發一個最高榮譽大獎予行業內的優秀電影工作者，表揚其超卓成就。

而今年更將此獎項提升一級，名為「卓越電影成就獎」（Award for Excellent Achievement in Film），而首位獲得此獎譽的電影人為香港影帝郭富城（Aaron）。

郭富城優雅出席典禮

為配合Aaron的出席，影展特於日前在芝加哥AMC預早揭開序幕，影展原訂在本月18日正式開幕，影展創辦人Sophia Wong為能親手把最高榮譽頒予Aaron ，特別率先安排一個先導頒獎禮去歡迎這位貴賓，並更配合電影《風再起時》作美加首影。

恰巧Aaron 的世界巡演第二站在芝加哥舉行，所以能抽時間出席頒獎典禮，並以一身優雅黑西服出席典禮。

將表演事業作終身職業

影展於AMC NEWCITY舉行，現場擠滿影迷及採訪的傳媒，是夜Aaron由芝加哥電影局副處長Jonah Zeiger 手上接過此獎譽，並以中英文作出致謝辭。

Aaron表示：「非常開心得到這份鼓勵和認可，令我更有力量推動自己為尋找好角色、好劇本而努力，我亦將表演事業作為終身職業！作為一個全方位的藝人，在任何一個表演的舞台，我都會全力以赴，永不停步，多謝所有支持和鼓勵！」

粉絲要求芝加哥開個唱

由於《風再起時》成為今次影展的「Sophia’s Choice」，作為北美地區首影，亦是全院滿座。

影展同期亦選映Aaron之得獎作品《踏血尋梅》作觀摩電影，予影迷分享。席間，觀眾們均表示對Aaron的電影非常期待，而在場亦有不少城城粉絲大呼：「芝加哥演唱會見！」

被封全能藝人

香港駐紐約經貿辦事處處長聶繼恩表示：「Aaron多年來為拍攝好電影、好角色而永遠全情投入，甚至奮不顧身地拍攝，更不時支持新銳導演，給予機會，個人亦是一位演技多變的演痴，多年來創造無數經典角色，獲得此獎譽實在實至名歸！」

聶處長更補充指出，Aaron的魅力不單止在電影舞台，而他在音樂舞台，都是頂級的表演者，而且早前拍攝「Hello Hong Kong」亦用心帶動香港旅遊業，實在是不可多得且非常有心的全能藝人。

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