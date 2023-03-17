【好姐姐】花2年時間尋回失聯11年姐姐出席婚禮 少主：她是我生命中一部分

▲ 用了兩年時間終於找回好姐姐。

現代父母工作繁忙，照顧孩子的重任可能就落在工人姐姐身上，遇到好姐姐，就會成為生命中的一部份。來自馬來西亞的一名女子，就利用互聯網的力量，尋回失聯多年的姐姐出席自己的婚禮。

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已經移居新西蘭的女事主，在網上分享與姐姐重逢的故事。她表示姐姐名叫kakak，大約10至11年前，於2012年，姐姐返回印尼後就失去聯絡。

女主事稱，在成長過程中kakak就似她父母和姐姐的混合體，是她生命中的一部份，她提到小時候惹父母生氣時，kakak都會哭著叫父母不要打她「我還記得當我在小學的時候，她甚至會問我是否有足夠的零用錢，因為她想要給我零用錢。」

為此女事主在2021年1月23日透過facebook發文，希望通過網上的力量尋找kakak，用了足足兩年時間，兩人終於在馬來西亞重逢，但過程充滿波折。

最先兩人進行視訊通話，姐姐表現得相當激動，哭得眼睛都睜不開，女事主表示自己不是愛哭的，但最後也哭了。

女事主憶起兩人重逢的時候，發現姐姐連手機都沒有，她遂購買一部手機予對方。原來對方在印尼做收銀員才剛好賺夠生活費。



女事主希望姐姐能夠到馬國參加她的婚禮，但姐姐不懂如何申請護照，透過女事主的父母幫忙，最終獲批1個月的旅遊簽證，最終能夠重逢。女事主表示姐姐與家人在吉隆坡相處一個月後已回到印尼，雙方保持聯繫，她和媽媽計劃到當地探望姐姐。

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要有同理心

對於經常有女傭被虐的新聞，女主事撰文表示大家要有同理心，「他們因貧窮離開了自己的親人，前往異國他鄉照顧別人的家屬，但報酬是非常微薄。她們也是人，就像我們，一但你去了解他們，就會發現一些大開眼界和悲傷的故事。」

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責任編輯︰王明芳