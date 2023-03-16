【港區國安法】美參議院提案倡取消香港的國際組織獨立投票權　港府：強烈不滿和堅決反對

▲ 港府今日就美國參議院的涉港決議對《港區國安法》、香港特區權利與自由、法治等情況大放厥詞和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。。（資料圖片）

美國參議院通過決議案，敦促美國政府回應中國針對本港民主派人士的行為，包括推動取消香港在國際組織中的獨立投票權地位。港府今日發聲明，就美國參議院的涉港決議對《港區國安法》、香港特區權利與自由、法治等情況大放厥詞和污衊抹黑，表示強烈不滿和堅決反對。

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美國參議院通過，由40名議員發起的提案，敦促美國政府強烈回應中國針對本港民主派人士的行為，包括實施制裁和其他手段，並推動取消香港在國際組織中的獨立投票權地位。

港府今日發聲明，對於美國參議院所謂決議中針對特區落實《港區國安法》的內容，直斥純屬信口雌黃和政治抹黑。發言人說，自《香港國安法》月實施以來，美國政客一直故技重施，假借不同事件、場合和藉口，詆毀《港區國安法》，對盡責、忠誠和依法落實《港區國安法》的香港特區肆意攻擊，並對《港區國安法》實施讓廣大香港市民生活和經濟活動回復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞。

港府發言人表示，「美國政客透過所謂決議，倡議某種背景的人士、機構和組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。」港府強烈敦促美國政客立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，並立即停止干涉香港事務和中國內政。

外交部駐港公署：美國參議院通過所謂涉港決議，公然為反中亂港分子開脫說項

外交部駐港公署批評，美國參議院通過所謂涉港決議，公然為反中亂港分子開脫說項，惡意抹黑《港區國安法》，干擾特區依法施政，嚴重踐踏國際法和國際關係基本準則，公署表示強烈不滿和堅決反對。外交部駐港公署敦促美方有關政客，反躬自省，恪守「不干涉內政」的國際法原則和國際關係基本準則，立即停止譁眾取寵的政治作秀，立即停止以任何藉口干預香港事務和中國內政。

民建聯副主席、立法會議員周浩鼎指，一批美國參議員又來通過大話連篇的所謂涉港議案，又是一套污衊《港區國安法》的伎倆。他批評，「黑暴就是黑暴」，絕對不是合法抗議，根本是要搞分裂國家的行動，現在這幫政客在美國企圖干預香港的司法，包庇違法黑暴份子免受法律制裁，簡直荒天下之大謬。

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責任編輯：區綽彥