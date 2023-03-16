【功課的意義】功課不是懲罰的工具　用方法讓孩子「愛上」功課才能學有所成

▲ 當功課尋回善良的本性，就能真正幫助孩子學習。

中學畢業那天，我記得特別清楚，我跟自己說：「終於可以唔使做功課啦！！！」

以這句說話作為中學生涯的結語，確實有點可悲！

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然而，那天我卻特別快樂、那天感到份外解脫！

總想不到，成為媽媽後，竟然要再次面對這位某種老朋友。

每天，兒子帶着我曾經討厭的功課來見我，彷彿要我和這位一直合不來的舊友夾硬寒暄，還要天天糾纏，令人疲倦得很。

不要誤會，我不反對功課的，只要功課能夠發揮「她」的真正意義。

理想地，「功課」應該是位好朋友，能夠發揮好友的特質，去幫助、去鼓勵。透過這位好友和你一起重溫、練習及鞏固當日學到的知識、幫助你延伸思考。這位好友亦會讓老師了解你的優勢和不足，給予你最合適的幫助，使你成為一個更好的學生。

這位「功課」好朋友應該是很善良的。

不過，大部份學生都不如此認為，並且討厭這位朋友，不想和「她」交往，因為「她」喜歡不停以紅筆指控你的不是，「她」亦不會給時間引導你，你亦不需理解，只要按着「她」的要求，機械式地抄寫所給你的指示，乖乖地完成任務後，就可和「她」說再見（雖然你很不想再見，但第二天又要再見到「她」了。）。

老實說，大部份的「她」都很不善良、沒有半點同理心、且毫無創意和吸引力，沒有什麼好玩的，更是一成不變的老古董。

最痛苦的是，只要你一天要返學，你就沒有選擇地被逼和「她」一起，就算放暑假以為可以鬆一口氣少見「她」（根本就不需要見「她」），「她」卻緊緊的隨著你。

我最看不過眼的，是「她」把幫助變成懲罰，又或者說，「她」相信懲罰是一種幫助，我們都不是罰抄長大的嗎？難道抄100次「我以後不欠交功課」就能夠幫助我交足功課、學業進步嗎？

「她」還有一個把戲，就是令人「人格分裂」，尤其是父母和老師，他們明明也很討厭功課，但卻要迫孩子討好「她」，他們讓自己和孩子都被困在「她」的操控之中。

當然，不是每個「她」都那麼惡毒的。

我認識過善良的「她」。當那個「她」是真心關心你的孩子、能夠溝通了解孩子的能力、願意改變讓孩子喜歡親近﹑讓孩子喜歡「她」，「她」便可以成為他的好朋友。

當功課尋回善良的本性，就能真正幫助孩子學習，父母和老師也應該幫助孩子選擇善良的朋友，不要被壞朋友操控，讓功課成為孩子學習生涯的友好工具、甚至他們人生中的某種老朋友。

文章獲「我家孩子不上幼稚園」授權，原題為《功課尋回善良本性才是某種好朋友》。

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