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【復活節2023】戶戶送聯乘DONKI推野餐套裝　自由組合美食飲品再送野餐籃

休閒消費 18:02 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

戶戶送聯乘DONKI推復活節野餐套裝，可以自由組合美食飲品。

復活節假期將至，一家大細應該外出呼吸新鮮空氣，去野餐就最適合不過！戶戶送與DON DON DONKI將於3月20日起至4月2日期間推出復活節野餐套裝，可以自由組合美食、飲料、清酒，甚至寵物零食等，於DON DON DONKI部分分店訂購，更可獲贈復活節野餐籃一個，又可以盛載食物，又可以打卡一舉兩得。

復活節野餐套裝內有多款精選零食，包括DONKIBO玉米棒、即食雞胸、蛋糕仔及魚肉腸，有鹹又有甜，輕便又飽肚，是野餐的絕佳選擇。

戶戶送另提供3款套裝，價錢低至8折，包括零食長廊（$133.6）內有2款咖啡或茶，小呷一口，享受午後的野餐時光；美酒海岸（$172）則包括5款日本酒，適合開野餐派對；而Pet Pet公園（$212.8）包括3款寵物零食，與毛孩一同戶外野餐，讓牠們盡情放電！

最新影片推介︰

靚太廚房
【靚太廚房】延遲加固易導致偏食及營養不良　營養師教觀察寶寶反應+食譜禁忌

現於DON DON DONKI尖沙咀、中環、荃灣及全港送分店訂購，更可獲贈復活節野餐籃一個。自由組合野餐套裝詳情如下：

零食長廊︰
即食雞胸 x 2、DONKIBO 玉米棒 x 1、蛋糕仔 x 2、魚肉腸 x 1、小食 x 2、咖啡或茶 x 1

美酒海岸︰
即食雞胸 x 2、DONKIBO 玉米棒 x 1、蛋糕仔 x 2、魚肉腸 x 1、小食 x 2、日本酒 x 2

Pet Pet 公園︰
即食雞胸 x 2、DONKIBO 玉米棒 x 1、蛋糕仔 x 2、魚肉腸 x 1、小食 x 2、咖啡或茶 x 2、寵物零食 x 3

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責任編輯︰林綺玲

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