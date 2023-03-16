【醫療新知】 嘉諾撒醫院採新消融術治療心房顫動　較傳統消融術時間減半

▲ 嘉諾撒醫院今年2月起引入心臟脈衝場消融術治療病人。(機構提供)

嘉諾撒醫院香港亞洲心臟中心，今年2月引入心臟脈衝場消融術治療病人治療心房顫動病人，較傳統消融術手術時間減半，已用作治療11名心房顫動病人。亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢表示，脈衝場消融術能減少不必要損傷，更可降低復發機會、手術時間等。

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據估計，香港大約有百分之一的人患有心房顫動。心房顫動雖不會引致即時死亡， 但是中風、心臟衰竭以及認知障礙症的風險亦較普通人高。初期病人會使用藥物治療，但有效率只有約3成至6成半，而且復發率可達約77%。因此，醫生或會建議藥物無效的病人儘早做心臟導管消融術，有時亦是較嚴重病人的一線治療。

目前心臟導管消融，主要採用傳統射頻消融術、以及冷凍球囊消融術，不過不論傳統射頻或冷凍球囊，均有機會在手術時傷到其他組織，引致嚴重風險。嘉諾撒醫院近件引入脈衝場消融術，手術會向目標組織釋放一系列持續數微秒高振幅電脈衝，強脈衝電場會令細胞膜上出現不可修復的電穿孔，細胞內物因而慢慢

流出，令細胞凋亡。

脈術場消融術只需約1.5小時，較其他消融術需約3小時少。新技術有助減低患者在手術過程中的痛苦，多出的時間容許醫生可即時再進行左心耳封堵術。香港亞洲心臟中心主任、心臟科專科醫生林逸賢表示，脈衝場消融術能減少不必要損傷，更可降低復發機會、手術時間等。

嘉諾撒醫院香港亞洲心臟中心為全港首間私家醫院引入脈衝場消融術，今年2月儀器抵港後，已用作治療11名心房顫動病人。目前效果良好，暫時所有患者沒出現併發症或其他特殊狀況。

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記者：陳展棋