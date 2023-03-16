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【令人悲痛】中三生被罰企20分鐘倒地抽搐亡 老師只顧上堂醫嘆錯過搶救時間

親子 18:16 2023/03/16

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

内地發生令人悲痛事件，一名就讀中三、16歲魏姓學生，日前上物理課時被唐姓男教師罰企，約20分鐘後魏同學突昏倒，但唐老師卻繼續上課不加理會，同學見到有異樣，找班主任求援，但魏同學送院搶救時已回天乏術。

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綜合内地媒體報道，據教室內監控畫面顯示，事發於本月12日，當時魏同學被罰企在教室最後方，約20分鐘後突然昏迷倒地，還全身抽搐，唐老師完全沒有理會，而是繼續上課。同學見不對勁，走到魏同學身旁察看，唐老師這才緩緩走過來，但仍未做出任何搶救舉動，同學跑去通報班主任。

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同學們之後將魏同學抬出教室等待救援，但等班主任通知校醫、再通知救護車到場，已過去40多分鐘，魏同學被院搶救，惜搶救無效死亡，據醫生稱，魏同學錯過最佳搶救時間。目前校方和相關單位還未對此事做出回應。

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責任編輯︰王明芳

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