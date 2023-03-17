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【男人之苦】28歲工程師被女友嫌性能力不濟　求醫半年成功逆轉勝

醫生診症室 16:56 2023/03/17

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

28歲工程師被女友嫌性能力不濟，求醫半年成功逆轉勝。

人生勝利組慘遇「男人之苦」，幸遇良醫一招成功逆轉勝。台灣一名28歲男子不僅外型相當俊朗，而且職業是工程師。看來前景一片康莊的他，卻有說不出的苦楚，便是一直被另一半嫌棄陰莖短小、體力差，「做一次要休息一個禮拜」。其女友更因此將他強行拉去專科求醫。不過，經醫生教授1招「陰莖增大法」後，男子半年後竟取得相當大進展，並得到令人咋舌的結局。

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泌尿科醫生高偉棠在《醫師好辣》節目中分享，指該名男病人外表相當清秀，而且四肢纖細，惟一可揪秤的地方便是身高1米7的他，肚腩卻特大，估計可能是因工作長時間久坐，加上愛打電動遊戲所致。由於女友一直抱怨他陰莖短小、體力又差，他迫於無奈之下才到專科求診。

高偉棠憶述，病人的女友當日於診所內，非常直白地控訴男友性事上的不濟，令場面相當尷尬，如將男病人與前男友性能力比較，指前任一晚可以激戰5、6次，現任卻「做一次要休息一個禮拜」，令她無法被滿足。高偉棠其後為男子檢查，發現問題其實不大，更指只要簡單一招便可令男子陰莖變長，做法便是將肚腩減走。

男子其後認真聽從醫生建議，半年後真的變瘦，令視覺觀感更震撼。惟一美中不足的是，減肥後包皮感覺變得更長，故覆診時表示，希望醫生再為他的陰莖微調。對於男子與女友的結局，高偉棠笑指，變得更好更自信的男子，最終卻沒有與女友走下去，反而變成渣男，狠飛女方，另覓愛侶。

陰莖大小受先天影響

本港泌尿科專科醫生鄭冠中曾接受TOPick訪問，表示陰莖大小主要是受先天影響，但他指部份較肥胖的男士，如肚皮下腹脂肪較厚，亦有機會令陰莖外觀顯得較短。他亦遇過有男病患因為皮下脂肪過厚，加上包皮過長問題，導致陰莖過短而求助。

不過，病人進行包皮切除手術後，有關情況慶幸亦有所改善。此外，他又補充指如病人進行了某些手術，確有機會令陰莖縮短，如某些矯正陰莖彎曲手術，前列腺切除手術等。

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責任編輯：羅嘉欣

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