【帛金公價】朋友奶奶過身　港女做$101帛金被要求「封多幾百」

▲ 朋友奶奶過身，港女做$101帛金，被要求「封多幾百」。

「帛金」都有得講價？最近有一名女網民分享，自己妹妹出席朋友奶奶的喪禮，並交下$101帛金，聊表心意。惟朋友事後竟嫌妹妹的帛金封得少，並要求「封多幾百」，令女網民難以接受，亦引發一眾網友對「帛金做多少」熱烈討論。

最新影片：

據Facebook專頁「將軍澳主場」，一名女網民今日（16日）發帖，指自己妹妹的朋友（化名A）的奶奶過身，妹妹念在跟A一場朋友，於是也到靈堂放下帛金，順道鞠躬。而幾日後，妹妹收到A的電話，A跟妹妹說：

你俾個份帛金得101，如果我屋企人見到，就唔係幾好啦。

妹妹回覆A：「吓，我老豆走個陣，你人都無到，帛金都無做喎。」A於是再講：「點同呢，你識我屋企人喎。」妹妹再問：「咁你想我封幾多？」A則回應：封多幾百。」妹妹再問，即是要封多幾多時，A就表示要妹妹多給400元，並叫妹妹直接將錢交給A，由A自己幫妹妹加入帛金中。

發帖網民憶述事件時，直言「覺得好痴線」，更感嘆地反問：

乜帛金有公價既咩？帛金可以封兩次？呢D我真係唔識！都未聽過叫人封多D帛金，你估喜事咩！

而發帖者指，最後當然沒有再封帛金。帖文引來網民熱烈議論，點擊下圖睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有網民就對帛金公價作出熱烈議論：「其實一般畀帛金要畀幾多錢，十幾年前我畀301，五年前畀咗501」另有網民留言回覆：「我一般101....51 亦做過」、「樣都未見過既101，親戚301」。

究竟帛金有沒有公價？從事「堂倌」多年的阿鴻曾接受TOPick訪問，指出帛金是沒有公價，只要隨心、量力而為就可以。

不過，要注意帛金金額必須是1字尾，即$11、$51、$501、$1,000.1等都可以，意味著喪事只會有1件。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣