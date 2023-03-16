【派機票】香港居民逾1.2萬張機票七月「買一送一」　旅議會向東南亞派3.5萬機票吸客

▲ 旅議會將透過旅行社送出「買一送一」機票予東南亞旅客。（資料圖片）

機管局「飛遇世界鉅賞」將透過航空公司向旅客送出共70萬張機票，其中約5.2萬至5.3萬張機票，將透過旅遊業議會，經本港旅行社在海外合作的當地旅行社以「買一送一」形式，以機票加酒店等旅遊產品，送出免費機票。旅議會今午向逾200間本地旅行社講解申請方法，明日（17日）起接受旅行社申請，本月22日截止，再按申請數量分配及抽籤，每間旅行社申請每個航點最少可獲20張機票。而香港居民逾1.2萬張出境遊機票，約7月才送出。

旅議會獲機管局分配5.2萬至5.3萬張免費機票，經旅行社派發。其中1.7萬張是由本港出境的機票，總幹事楊淑芬表示，約四分三，即約逾1.2萬張機票提供予香港居民，透過本地旅行社以「買一送一」形式以旅遊產品送出，預計7月派發。另外約四分一，約4,000多張預留給大灣區旅客來港，經本港機場出發去海外，期望他們會順道來港旅遊， 預計下月送出。

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派機票計劃配合「你好，香港！」（Hello Hong Kong）推出，希望吸引海外旅客來港。國泰航空早前公布首批8萬張機票，3月分階段在7個東南亞國家送出，登記為國泰會員並答對3條問題，即有機會獲得來回香港機票。除了航空公司自行送出機票，機管局亦透過旅議會經旅行社向海外旅客送出機票，首階段同樣為東南亞市場。

楊淑芬表示，3間航空公司包括國泰航空、香港快運及香港航空，旅議會獲分配其中3.5萬張、共13個航點，包括曼谷、布吉、宿霧、馬尼拉、吉隆坡、新加坡、胡志明等，每個航點的機票數量視乎航空公司分配作實。

旅議會指出，申請資格要求本港旅行社在當地有業務經驗，包括有辦過旅行團或銷售自由行套票，因此若有當地合作地接社，亦要一併提交相關證明，並且要求旅行社在當地宣傳今次送機票計劃，並以機票加酒店、景點門票或本港交通等旅遊產品推出，其中機票會獲「買一送一」優惠。

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旅行社可按自己在當地有業務的市場，申請相關航點的機票。楊淑芬指，由於視乎配給機票數量及申請數量，旅行社在整個計劃可獲最多3次分配機會，即3個航點，而每個航點至少20張機票，相關機票由4月起出發來港。

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記者：吳雋妍