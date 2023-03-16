【文化話事人匯聚】西九下周化身文化沙龍　多國數百文藝界領袖群星薈萃

▲ 西九文化區下星期將會變身國際文化沙龍，多國文化藝術機構代表將將應邀出席「西九文化區藝術周」

西九文化區下星期將會變身國際文化沙龍，來自海内外多個國家的數百名文化藝術機構話事人將應邀出席「西九文化區藝術周」。活動包括下周一舉行的M+ 國際特別參觀、M+大樓的建築導賞等。

此次應邀出席「西九文化區藝術周」的文化藝術機構話事人包括英國泰特美術館館長Maria Balshaw、美國紐約所羅門·古根漢美術館館長Richard Armstrong、法國畢加索博物館館長Cécile Debray、東京森美術館館長片岡真實、以及其他數百名來自英、美、澳、加、日、韓、東南亞以及中國內地等地的人士。

重點活動包括在下周一舉行的 M+ International Open House(國際特別參觀)，以及晚上在M+的宴請和派對活動，亦有多位海外和內地媒體參與同日舉行的「國際傳媒日」。西九文化區管理局將於活動中，向來自全球的文化藝術界領袖和媒體代表介紹西九最新發展。之前礙於疫情，一直未能親眼目睹參與設計落成的M+的世界知名建築師事務所Herzog & de Meuron兩位建築大師，也將特地由瑞士來港參與活動，並會於下周二在M+舉行公開講座。

「西九文化區藝術周」的活動如下：

3月20日，星期一

M+ 國際特別參觀 、晚宴及歡迎派對 (據了解，共290位全球頂尖的博物館和文化界領袖出席，晚宴後更有逾千人參與的PARTY)

3月21日，星期二

• Herzog & de Meuron ── M+大樓的建築導賞（下午3:30）

• Prada Frames at M+ , Herzog & de Meuron聯合創辦⼈Jacques Herzog開幕演說（下午5:00至6時30分）

(**兩位設計M+、設計鳥巢的建築大師，在M+開幕後首次到訪，機會難得)

3月22日，星期三

• 故宮博物院常務副院長婁瑋先生公開講座（主題「中國故事講座：故宮的幾個側面」（下午4時至6時15分）

(據了解，副院長會介紹北京的故宮博物院的最新發展的幾個不同面向，亦會同館長吳志華對答)

另外，Museum Summit 的開幕晚宴、閉幕酒會，分別會在故宮 (3月23日)和M+ (3月25日)舉行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：解青羽