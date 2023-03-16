【簡約公屋】民調：近六成市民認為造價不符成本效益　民主黨批缺乏公眾諮詢

▲ 民主黨今日召開記者會，發布了「簡約公屋民意調查」結果。(民主黨供圖)

立法會財委會將於明日審批高達逾149億元有關「簡約公屋」撥款，民主黨今日召開記者會，發布了「簡約公屋民意調查」結果。民調結果發現，有近六成市民認為簡約公屋的造價與傳統公屋相若，不合符成本效益，而認為合符成本效益的市民則約有兩成；有近六成市民認為政府應加快興建傳統公屋，而非簡約公屋，以解決房屋問題，有約兩成半市民不同意。

民主黨的「簡約公屋民意調查」於2023年2月20日至3月15日期間進行，以電話語音方式成功訪問了803名香港市民，而當中有20%受訪者是正在輪候公屋的市民。

調查結果發現，問到「你是否同意簡約公屋的造價與傳統公屋相若，不合乎成本效益」，有21.4%市民表示「十分同意」，回答「同意」的更高達36.5%，而回答「十分不同意」或「不同意」合共也只有21.4%。調查亦問及「你是否同意政府應加快興建傳統公屋，而非簡約公屋，以解決房屋問題」，有27.1%市民表示「同意」，表示「十分同意」更高達31.5%，而表示「不同意」或「十分不同意」合共只有24.6%。

當受訪者被問到「你是否同意輪候公屋的市民，不會入住欠缺社區設施或交通配套的簡約公屋」，有33.1%市民表示「十分同意」或「同意」，而有55.5%市民表示「十分不同意」或「不同意」。

民主黨副主席莫建成認為，有近六成市民認為簡約公屋不合乎成本效益，反映市民認為簡約公屋這項臨時紓緩措施的造價過高，不符合公眾期望及成本效益，政府有必要盡力壓縮成本。他指，結果反映，市民認為簡約公屋並非解決本港房屋問題的合適方法，「治標不治本」，要處理劏房問題或壓縮輪候公屋時間，加快收地興建公屋才是應有之策。

民主黨主席羅健熙指，政府是次推行「簡約公屋」政策過急，缺乏詳細資料及公眾諮詢，促當居推行任何政策時要有公眾參與，切勿事事「霸王硬上弓」。

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責任編輯：區綽彥