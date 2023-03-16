【精神健康】新生會：推算4分1港人心理健康欠佳　推網上評估籲定期自我檢測

▲ 新生會研究發現，4分1港人精神心理健康欠佳。（梁偉榮攝）

新生心理康復會今（16日）公佈港人心理健康研究。研究發現，以結果推算，4分1港人心理健康低於平均值。

研究於今年1月成功收集1020份「整全身心靈健康量表（well-being index）」問卷，結果發現4分1受訪者獲65分或以下，代表身心靈健康低於平均水平，與社會連結較弱。數據是根據香港人口性別、教育程度、年齡分佈收集而成。

新生會將於3月底開放自我評估問卷予公眾使用，問卷共有20條題目，測試結果分為3個等級，如總分低於65分或以下，代表可能需尋求進一步檢測。完成問卷後，將提供建議讓大眾參考，提高心理健康水平。問卷會根據公眾測試結果不斷更新。

呼籲大眾多關注身心靈健康 應恆常檢測

參與研究的中文大學心理學系教授及臨床心理學研究生課程主任梁永亮指，此問卷就像便宜的快速測試，「有沒有病都可以持續關心、關注（身心靈健康）」。梁永亮表示，現有問卷較著重於分辨精神病，較少針對心理健康程度。而現有研究顯示，這問卷能成功分辨7至8成精神病患者。

梁永亮又指，心理健康並非單指沒有精神病，亦包括抗壓力高低、與社會連結等。

新生精神康會執行委員會主席譚贛蘭表示，期望該問卷可讓大家有機會了解自身心理狀況，「沒有病癥不等於是精神健康」。譚贛蘭指，此問卷可提供簡單、有實證支持的評估工具，希望提高大眾對身心靈健康的關注。

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記者：李梓𨭎