【學校動態】優才(楊殷有娣)書院小學生送慰問卡　土耳其駐港總領事訪校致謝

2月6日土耳其南部接壤敘利亞邊境發生強烈地震,至今已累計造成4萬多人死亡,數以百萬計的人失蹤及等待救援,重建之路仍遙遠。直接龍校優才(楊殷有娣)書院於2月中發起送暖活動,近日土耳其總領事親自到訪學校向學生致謝。

優才(楊殷有娣)書院秉承校訓「愛心、創意、勤奮」,學校聯同學校家教會於2月中發起「讓愛傳出去關愛土耳其」慰問卡送暖活動,並將收集來的慰問卡送到土耳其駐港領事館,為土耳其的人民及救援人員打氣。其後,土耳其領事館於facebook發文表示,在這個困難的時期,能收到優才書院小學的學生用溫暖的圖畫及訊息,讓領事館人員度過了美好的一天。

學生獻唱鼓勵土耳其人民

3月9日土耳其駐港總領事Mr. Peyami Kalyoncu到訪學校,當日李汝大校監先進行致辭,簡介活動的背景,讓學生了解土耳其的災情,其後全體學生演唱《Ankara》及《I Will Sing You the Stars》,以鼓勵土耳其人民。Mr. Peyami Kalyoncu致辭時表示,很喜歡學生的歌聲,並感謝優才(楊殷有娣)書院的幫助。

學校及家教會特別準備不凋花作品及畫作,感謝Mr. Peyami Kalyoncu的到來,並祝福土耳其人民早日恢復正常的生活。禮堂播放了早前支援土耳其的救援隊伍的採訪,讓學生感受災後現場的慘烈、災民的悲傷,以及救援人員的堅毅,面對困難決不放棄的精神。

