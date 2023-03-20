  • 24°C
香港時間 : 2023320日 (週一) 16:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校動態】優才(楊殷有娣)書院小學生送慰問卡　土耳其駐港總領事訪校致謝

中小學 15:44 2023/03/20

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

優才(楊殷有娣)書院於2月中發起送暖活動，近日土耳其駐港總領事到訪學校致謝。（學校提供）

2月6日土耳其南部接壤敘利亞邊境發生強烈地震，至今已累計造成4萬多人死亡，數以百萬計的人失蹤及等待救援，重建之路仍遙遠。直接龍校優才(楊殷有娣)書院於2月中發起送暖活動，近日土耳其總領事親自到訪學校向學生致謝。

最新影片︰

童學園
【童學園】土生土長巴裔校草成副校長　4個妹受薰陶一門五傑投身教育

優才(楊殷有娣)書院秉承校訓「愛心、創意、勤奮」，學校聯同學校家教會於2月中發起「讓愛傳出去關愛土耳其」慰問卡送暖活動，並將收集來的慰問卡送到土耳其駐港領事館，為土耳其的人民及救援人員打氣。其後，土耳其領事館於facebook發文表示，在這個困難的時期，能收到優才書院小學的學生用溫暖的圖畫及訊息，讓領事館人員度過了美好的一天。

學生獻唱鼓勵土耳其人民

3月9日土耳其駐港總領事Mr. Peyami Kalyoncu到訪學校，當日李汝大校監先進行致辭，簡介活動的背景，讓學生了解土耳其的災情，其後全體學生演唱《Ankara》及《I Will Sing You the Stars》，以鼓勵土耳其人民。Mr. Peyami Kalyoncu致辭時表示，很喜歡學生的歌聲，並感謝優才(楊殷有娣)書院的幫助。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

學校及家教會特別準備不凋花作品及畫作，感謝Mr. Peyami Kalyoncu的到來，並祝福土耳其人民早日恢復正常的生活。禮堂播放了早前支援土耳其的救援隊伍的採訪，讓學生感受災後現場的慘烈、災民的悲傷，以及救援人員的堅毅，面對困難決不放棄的精神。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙  中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰駱秀玲

相關文章

【創科學校】倡議開辦STEM一條龍中小學　優才書院冀集中培育港產創科人才
18:30 2022/10/20
【創科學校】倡議開辦STEM一條龍中小學　優才書院冀集中培育港產創科人才
【校長專訪】子女同讀優才書院返學如返屋企　校長爸爸育兒法︰容許犯錯跌倒
14:33 2022/07/15
【校長專訪】子女同讀優才書院返學如返屋企　校長爸爸育兒法︰容許犯錯跌倒
【校長專訪】近百才華班5層架構培育資優生　優才書院小學校長︰希望學生問點解
17:48 2022/06/24
【校長專訪】近百才華班5層架構培育資優生　優才書院小學校長︰希望學生問點解

你可能感興趣

【創科學校】倡議開辦STEM一條龍中小學　優才書院冀集中培育港產創科人才
18:30 2022/10/20
【創科學校】倡議開辦STEM一條龍中小學　優才書院冀集中培育港產創科人才
【校長專訪】子女同讀優才書院返學如返屋企　校長爸爸育兒法︰容許犯錯跌倒
14:33 2022/07/15
【校長專訪】子女同讀優才書院返學如返屋企　校長爸爸育兒法︰容許犯錯跌倒
【校長專訪】近百才華班5層架構培育資優生　優才書院小學校長︰希望學生問點解
17:48 2022/06/24
【校長專訪】近百才華班5層架構培育資優生　優才書院小學校長︰希望學生問點解
直私學校 中小學教育 小學 優才(楊殷有娣)書院 地震 土耳其 敘利亞

最高瀏覽

【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
14:23 2023/03/19
【突發惡疾】女主播報天氣突翻白眼倒地昏迷　現場直播恐怖一幕
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
今日 11:34
【死神來了】53歲教練示範游繩下降出意外　高空40米墮地當場亡學生全程驚恐目擊
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴
17:23 2023/03/19
【隱形戰隊】劉佩玥性感睡衣騷白滑長腿　阿Moon扮一樓一鳳姐遭強暴