【機構改革】黨中央組建港澳工作辦公室　李家超：中央高度重視「一國兩制」的實踐

▲ 李家超表示，感謝中央對香港的深切關懷和對「一國兩制」實踐的高度重視。（經濟日報資料圖片）

中共中央、國務院印發「黨和國家機構改革方案」，並明確在國務院港澳事務辦公室基礎上組建中央港澳工作辦公室，特首李家超今日代表香港特區，表示堅決擁護和支持，並感謝中央對香港的深切關懷和對「一國兩制」實踐的高度重視。



中央港澳工作辦公室承擔在貫徹「一國兩制」方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入國家發展大局等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責，在國務院港澳事務辦公室基礎上組建，作為黨中央辦事機構，保留國務院港澳事務辦公室牌子。



李家超指，中共中央總書記習近平在二十大報告指出，「一國兩制」是中國特色社會主義的偉大創舉，是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。李家超認為，在國家全面建設社會主義現代化國家的新時代新征程上，這次中央對港澳工作機構的改革充分彰顯中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，為「一國兩制」實踐行穩致遠奠下更堅實的基礎。



李家超表示，他會帶領香港特區與中央港澳工作辦公室保持有效溝通，以履行特首的職責，讓中央全面了解和掌握香港特區的狀況，確保「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針在香港特區成功實踐。

李慧琼：中央高度重視港澳工作，將相關的工作單位升格

全國人大常委、民建聯主席李慧琼認為，中央高度重視港澳工作，將相關的工作單位升格，以便更好地落實中央的相關政策，更好地協助港澳融入國家發展大局，亦都讓港澳地區準確貫徹「一國兩制」，「港人治港」，「澳人治澳」的一個高度自治的方針。

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責任編輯：區綽彥