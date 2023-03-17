【資優教育】資優教育學苑增3間衛星中心　下學年藉校長推薦計劃招生培訓領袖

▲ 資優教育衛星中心合作框架協議簽署儀式。（左一）香港資優教育學苑院長黃金耀博土。（左二）拔萃女書院劉靳麗娟校長。（左三）中華基金中學何廸信校長。（右二）佛教覺光法師中學王家雯校長。（右一）香港資優教育學苑董事局主席林曉鋒博士。（林宇翔攝）

香港資優教育學苑於今日（16日）與3間中學簽訂協議，計劃於九龍、新界及港島各區分別增設3間衛星中心，期望提升本港資優教育水平。有學生表示，日後不必再受地域限制，影響學習體驗，亦有學生形容課程為「不可多得的學習經驗」，能夠接觸到不同領域，並得以運用所學。院長黃金耀表示，學苑下學年會透過校長推薦計劃招收部分學生，於學術以外，重點培訓領袖生，並期望增加學生出外比賽機會。

香港資優教育學苑為逾8000位資優生提供300至400個增潤課程，課程大多設於平日課後及周末，故學苑計劃將衛星中心由3間增至6間，並設於中華基金會中學、佛教覺光法師中學及拔萃女書院，遍布各區，方便師生及家長到校上課及參加講座，並希望借助各校地區網絡，加強社區聯繫。

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院長黃金耀表示，下學年將預留部分名額，由每間中學校長推薦1名中二至中四學生，只需遞交介紹短片及履歷，即可免試入學，並期望於學術以外，重點培訓領袖生。他指現有120間中學參與，首批學員將於7月開始展開為期1.5至2年的特別領袖訓練，並希望日後有更多中學加入。

黃金耀指，課程期望培訓學生溝通、情緒管理、禮儀及舉辦活動能力，並鼓勵他們參與校內、外服務，日後回饋學校及社區，並揚言「希望日後由學苑培訓出全港的總領袖生（Head Prefect）」。他更直言，「香港有能力及有條件培育人才，因此應自小發掘具天賦的學生並加以培育，不要埋沒他們的才能」。

拔萃女書院中四生吳湛思指，由小學五年級起，至今已參加了30個學苑資優課程，包括數學、化學、物理及英國文學等。她表示，增設衛星中心令學生不用受地域所限，而影響學習體驗，並形容學苑為「不可多得的引路者」，不只注重數理，更提供多元化課程，引導學生深度探究學科，接觸到不同領域，如藥物發明與發展、理想群體社會及有關烏托邦及反烏托邦的文學作品等。她亦指，其中曾參觀制藥廠，了解到制藥過程艱鉅及嚴謹，更有機會與程度相約的同學討論文學作品，學會以不同角度看待生活。

中華基金中學中五生李政謙表示，中二開始修讀學苑的網上及面授數理課程，當中參加了「始動：我們的未來藍圖」課程，探討將社會變得更好的實際方法，並指課程增加溝通機會，有助提升學生溝通技巧及批判思考能力，讓他得以運用所學，在學校擔任副總領袖生（Deputy Head Prefect）時得心應手。

佛教覺光法師中學中三生高子鍵指，中一開始入選資優學苑，當中的活動及課程具啟發性，並指對於音樂治療講座最為印象深刻，當中結合了STEAM元素，以智能感應版製作樂器，幫助有智力障礙的學生學習及建立自信，以及減低壓力。他更形容課程為「不可多得的學習經驗」，有助他理清未來的路。

黃金耀亦期望增加學生出外比賽機會，並指學校考試或對資優生而言挑戰不大，惟國際賽的「舞台更加高及更加大」，出外參加不同賽事則為「很大動力的學習」。他更指，目前每周都有不同賽事，近日有2隊共8位學員經暑期訓練後，將於疫後首次代表香港，到澳門參加亞洲區機械人比賽。

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記者：梁凱婷