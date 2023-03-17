【系統失靈】機場電腦系統失靈惹批評　學者建議機管局檢討信息發布機制

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赤鱲角香港國際機場電腦系統昨晨一度故障，旅客未能在A至E段櫃位辦理登機手續，櫃枱前出現數百人排隊人龍，共有5班航班因而延誤近半小時。機場管理局就事件致歉，強調事故不涉儀器故障。

有學者形容意外少見，雖然機管局能在短期內完成修復，但仍會對乘客造成不便和經濟損失，建議機管局檢討應急機制。民建聯立法會議員陳恒鑌表示，機管局在信息公布上有改善空間。

機管局機場運行執行總監姚兆聰交代事件指，昨日凌晨2時半，機管局進行已預定的網絡系統測試，雖然系統能順利切換，但重啟後卻發現異常、「窒下窒下」，機管局遂於早上5時許決定再度重啟系統，並於早上6時通報受影響航空公司，包括國泰航空和日本航空等。

受事件影響，昨早市民無法順利在南面離境大堂A至E段辦理登機手續，櫃枱前數百人「打蛇餅」，部份市民對未獲及時安排感到不滿，批評機管局安排混亂。有關系統最終在早上8時陸續恢復正常，並於9時15分全面恢復正常，其間有5班航班延誤約30分鐘。機管局就事件影響旅客行程帶來不便，表示致歉，強調意外不涉儀器故障。

理工大學航空及民航工程學系助理教授伍淦鴻認為，有關事故少見，雖然事故維持時間不長，但對需要轉機的乘客來說，會造成不便和經濟損失，建議機管局要做好電腦系統失靈的後備方案。

中文大學商學院航空政策研究中心政策研究及知識轉移主任袁志樂認為，機管局可從兩方面作出改善，包括檢討現場信息發布機制，確保現場乘客得到足夠指示。另外，機管局可加強與航空公司合作，當發生意外時，透過航空公司的手機應用程式，發布意外情況和善後安排。

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記者：陳梓蔚